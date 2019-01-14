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      Коньяк в Україні називатимуть по-новому: яку назву обрали українці

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      Українці обрали нову назву для коньяку
      Українці обрали нову назву для коньяку / Ілюстративне фото

      Українці обрали нову назву для коньяку, що виготовляється в країні. Свій голос за нову назву цього алкогольного напою можна було віддати в опитуванні в межах проекту "Географічні зазначення в Україні", що фінансується Євросоюзом.

      Результати онлайн-голосування з’явилися у Facebook.

      24 канал повідомляв, що українських виноробів зобов'язали з 2026 року відмовитися від використання захищеного географічного зазначення "коньяк" для алкогольного напою вітчизняного виробництва. Також, відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, буде змінене маркування "шампанське".

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      Так, більшість опитаних, а саме 25,6%, підтримали варіант назви коньяку в Україні "Український бренді" або "Бренді України". Ще 9,4% опитаних українців віддали свої голоси за варіант "Бурштин", "Бурштинок" або "Буршт няк", а 8,5% проголосували за назву "Гайстер".

      Четверту і п’яту сходинку посіли назви "Кьянок" (7,9%), "Дубовик/Дубняр" (7,2%). Менше голосів отримали назви "Брунат" (5,3%), "Каннук" (4,5%), "Укрньяк/Украньяк" (4,3%), "Сонцедар /Сандар/Виндар" (3,3%), "Бревіс" (3%). Усі інші назви набрали менше 3% голосів.

      Організатори проекту повідомили, що отримали близько 16 тисяч відповідей і десятки пропозицій.

      Зауважимо, що результати голосування ще не означають, що коньяк в Україні отримає назву "Український бренді". Останнє слово – за українським Міністерством аграрної політики і продовольства. Так, заплановано провести нараду, на якій представлять результати опитування.

      Звідки походить "справжній" коньяк? Найменування "коньяк" походить від назви однойменного міста у Франції. У країні діє спеціальний закон, який обмежує регіоном Шаранта територію, на якій виробники можуть називати свою продукцію коньяком.

      В СРСР коньяком називали будь-який бренді, технологія виробництва якого була схожа на таку при виробництві справжнього коньяку. Відмова від вжитку найменування "коньяк" є одним із зобов'язань, яке взяла на себе Україна в межах підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

      Теги: Новини України Алкоголь Соціологічне дослідження Європа Міністерство аграрної політики Статистика
      Джерело: 24 канал
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