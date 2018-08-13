Коньяки в Украине будут производить по-новому

Производителям коньячной продукции в Украине выдвигают новые требования по производству.

Как информирует издание "Экономическая правда", производителей коньячной продукции обяжут использовать доли отечественных коньячных спиртов при производстве ординарных коньяков.

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Такие нововведения зарегистрированы Минюстом в новых "Правилах производства коньяков Украины".



Документ предусматривает, что производители ординарных коньяков Украины в процессе производства должны ежегодно постепенно увеличивать долю коньячных спиртов отечественного происхождения.

Так, уже с 2019-го года доля отечественных коньячных спиртов при производстве коньяков Украины должна составлять 15%, в 2020 году – 20%, 2021 – 25%, 2022 – 30%, 2023 – 40%, 2024 – 50%, 20-25 года – 60%, 2026 – 70%, а к 2027 году она возрастет до 85%.



Специалисты объясняют, что раньше для изготовления ординарных коньяков Украины часть производителей использовала иностранный коньячный спирт и таким образом дотировала иностранных производителей сырья.



В "Укрвинпроме" убеждены, что введение в действие новых правил будет способствовать увеличению площадей под виноградные насаждения и в целом повысит уровень социального значения отрасли производства коньяков в Украине.



Уже 14 августа новые требования к производству коньяков в Украине должны быть опубликованы в официальном вестнике Минюста.