Коньяки в Україні виготовлятимуть по-новому

Виробникам коньячної продукції в Україні висувають нові вимоги щодо виробництва.

Як інформує видання "Економічна правда", виробників коньячної продукції зобов’яжуть використовувати частки вітчизняних коньячних спиртів при виробництві ординарних коньяків.

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Такі нововведення зареєстровані Мін'юстом у нових "Правилах виробництва коньяків України".

Документ передбачає, що виробники ординарних коньяків України у процесі виробництва повинні щороку поступово збільшувати частку коньячних спиртів вітчизняного походження.

Так, вже з 2019-го року частка вітчизняних коньячних спиртів при виробництві коньяків України повинна становити 15%, у 2020 році – 20%, 2021 року – 25%, 2022 року – 30%, 2023 року – 40%, 2024 року – 50%, 2025 року – 60%, 2026 року – 70%, а до 2027 року вона зросте до 85%.

Спеціалісти пояснюють, що раніше для виготовлення ординарних коньяків України частина виробників використовувала іноземний коньячний спирт і таким чином дотувала іноземних виробників сировини.

В "Укрвинпромі" переконані, що введення в дію нових правил сприятиме збільшенню площ під виноградні насадження і загалом підвищить рівень соціального значення галузі виробництва коньяків в Україні.

Вже 14 серпня нові вимоги до виробництва коньяків в Україні мають бути опубліковані в офіційному віснику Мін'юсту.