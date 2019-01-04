Конкуренция мифов: почему Украина и Россия враждуют между собой

Юваль Ной Харари, профессор Еврейского университета в Иерусалиме, довольно неплохо объяснил, зачем Украине нужна Поместная православная церковь. В 2011 году вышла в свет его книга "Sapiens: Краткая история человечества", вкоторой он разбирался, почему человечество смогло достичь нынешних эволюционных высот.

Харари писал о том, что на персональном уровне человек способен завязать личные отношения не более чем со 150 индивидами. Рота солдат или древнее племя способны держаться друг за друга за счет персональных знакомств.

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Но как только вы преодолеваете этот порог – прежние взаимосвязи перестают работать.

Автор писал о том, что города, государства и империи стали возможны лишь тогда, когда человечество пережило когнитивную революцию. Ту самую, после которой люди начали создавать себе вымышленные реальности.

Именно они позволили людям взаимодействовать в больших группах. Благодаря им два незнакомых католика отправлялись в крестовый поход. Вера в один флаг позволяет двум незнакомым гражданам доверять друг другу. А вера в деньги позволяет вам обменивать бумажки и металлические кружочки на товары и еду.



Флаги Украины и России

Реальность бывает не только субъективной и объективной. Она еще бывает интерсубъективной. Те же нации – это тоже интерсубъективная реальность. Они живы пока в нее верят. И исчезают, когда перестают. Малые народы России – тому иллюстрация.

Коллективные мифы создали нашу цивилизацию. И они же сделали одни общества успешными, а другие – нет. Разница между Северной и Южной Кореей не в биологии и не в географии. Разница в том, во что верят люди в этих странах.

Но вымышленные реальности не только существуют, но и враждуют. По сути, любая революция – это не что иное, как смена мифа. Когда на смену одной системе самоощущения приходит иная. И вся история нынешней войны между Украиной и Россией – это, среди прочего, конкуренция двух мифов об Украине. Украинского и российского.

Москве бы хотелось, чтобы Украина жила кремлевским представлением о самой себе. А Украина противопоставляет этому своей собственный коллективный миф о самой себе. Который состоит из самых разных деталей.

Это восприятие истории. Желаемая картинка будущего. Отношение к понятию "нормы". И свои собственные институты – общественные, государственные и религиозные. Все то, что оконтуривает страну по периметру и защищает от попыток бывшей метрополии доказать нам, что нас не существует.

Вы можете считать себя современным, светским и свободным от социальных стереотипов "человеком мира". Отмахиваться от коллективных идентичностей и говорить, что государство не должно уделять столько внимания церкви. Но это все не отменяет того, что противостояние все равно продолжается. И лакмусом служит вопрос о последствиях, которые ждут всех нас в случае разных итогов этой схватки.

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Но, чтобы формировать свои собственные правила игры в стране – нам нужно для начала защититься от попытки навязать нам чужие. В уходящем году в украинском символическом частоколе добавился еще один участок стены.

Этот частокол сам по себе не обрекает нас на успех и триумф. Но он дает нам шанс на то, что наше будущее будем определять именно мы. А не те, кто считает, что их коллективный миф должен вытеснить наш собственный.