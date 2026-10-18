Об этом Суспильному сообщила бывшая жена погибшего.

Научная карьера педагога

Константин Чуб занимал должность доцента кафедры начального образования факультета педагогического и художественного образования в Полтавском национальном педагогическом университете имени Короленко.

Мужчина родился в 1967 году. В 1989 году он окончил физико-математический факультет Полтавского государственного педагогического института имени Короленко, получив специальность учителя математики и физики.

В 1997 – 2000 годах Чуб учился в аспирантуре факультета кибернетики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2000 году он защитил кандидатскую диссертацию, а в 2004 году получил ученое звание доцента.

С сентября 2004 года преподаватель работал в Полтавском педагогическом университете. Он преподавал студентам информатику с элементами программирования, математику с методикой преподавания и безопасноведение. А также за свою жизнь он написал более 80 научных публикаций.

До 2022 года Константин Чуб также занимал должность заместителя декана по учебной работе психолого-педагогического факультета.

Ранее сообщалось, что в результате российского авиаудара по жилому району Славянска погиб 41-летний сотрудник ГСЧС Анатолий Гопка. Он посвятил службе гражданской защиты более 16 лет своей жизни, однако погиб под завалами частично разрушенного оккупантами многоэтажного дома.