Про це Суспільному повідомила колишня дружина загиблого.

Науковий шлях освітянина

Костянтин Чуб обіймав посаду доцента кафедри початкової освіти факультету педагогічної та мистецької освіти у Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка.

Чоловік народився у 1967 році. У 1989 році він закінчив фізико-математичний факультет Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка, здобувши фах учителя математики та фізики.

У 1997 – 2000 роках Чуб навчався в аспірантурі факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2000 році він захистив кандидатську дисертацію, а у 2004 році здобув вчене звання доцента.

Із вересня 2004 року викладач працював у полтавському педуніверситеті. Він навчав студентів інформатики з елементами програмування, математики з методикою викладання та безпекознавства. А також за життя він написав понад 80 наукових публікацій.

До 2022 року Костянтин Чуб також обіймав посаду заступника декана з навчальної роботи психолого-педагогічного факультету.

Раніше повідомлялось, що внаслідок російського авіаудару по житловому сектору Слов'янська загинув 41-річний співробітник ДСНС Анатолій Гопка. Він віддав службі цивільного захисту понад 16 років свого життя, однак загинув під завалами частково зруйнованої окупантами багатоповерхівки.