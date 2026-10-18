Про це повідомили в ДСНС України.
Що відомо про інцидент?
Колеги загиблого проводили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання авіабомби та до останнього сподівалися знайти чоловіка живим, проте дістали з-під уламків його тіло.
Анатолій Гопка віддав службі цивільного захисту понад 16 років життя. Він щодня дбав про безпеку місцевих жителів і забезпечував готовність підрозділів регіону до ліквідації надзвичайних ситуацій.
У рятувальному відомстві висловили співчуття близьким загиблого та наголосили, що ця трагедія стала непоправною втратою для всієї команди Донеччини.
Загиблий Анатолій Гопка / ДСНС
Раніше ми писали про інші випадки, коли жертвами російських атак ставали ті, хто першими приходив на допомогу. У ніч проти 2 червня російські війська масовано атакували Дніпро. Під час повторного обстрілу загинув рятувальник Антон Ярмоленко.
У лютому під час ліквідації наслідків російської атаки на Київщині загинув 30-річний рятувальник Михайло Проценко. Причиною стала руйнація конструкцій.