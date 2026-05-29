Два шале в Куршевеле и вилла в Швейцарии: СМИ выяснили, чем владеет подсанкционный Григоришин

Подсанкционного бизнесмена Константина Григоришина, которого в Украине разыскивают по делу о возможном хищении средств, связывают с элитной недвижимостью во Франции и Швейцарии. Речь идет о шале в Куршевеле и вилле у Женевского озера, происхождение средств на которые проверяется.

Это выяснили журналисты "Схем", передает 24 Канал.

Какой недвижимостью владеет подсанкционный Григоришин?

Напомним, подсанкционного бизнесмена Константина Григоришина в Украине объявлен в розыск по делу о возможном хищении средств "Сумыоблэнерго".

Журналисты выяснили, что бизнесмен имеет в собственности элитную недвижимость за рубежом. В частности, речь идет о двух шале во французском Куршевеле и вилле в Швейцарии, которую он отмечает как свой адрес регистрации.

"Схемы" обратились к Григоришину с просьбой объяснить происхождение средств на реконструкцию виллы у Женевского озера, а также прокомментировать уголовные дела против него и объявления в розыск в Украине. Заметим, что ранее он называл санкции СНБО "внесудебным давлением" и через адвоката в 2025 году пытался их обжаловать, заявляя, что все обвинения считает политически мотивированными.

По данным расследования, с 2019 года Григоришин является бенефициаром люксембургской компании Cressida. С 2008 года компания имеет в своем владении три земельных участка на элитном горнолыжном курорте Куршевель. Уже в 2010 году на этих участках построили еще два шале общей площадью более 850 квадратных метров.

Стоимость всего имущества на компании Cressida, в соответствии с люксембургским реестром – около 70 миллионов евро.

Связь Григоришина с этой недвижимостью, по данным расследователей, прослеживается еще с 2008 года. С тех пор и до 2014-го руководительницей люксембургской компании была гражданка Кипра Мария Агини, которая, по данным YouControl, является доверенным лицом бизнесмена.

Кроме этого, журналисты нашли другую люксовую недвижимость, уже в Швейцарии. В ноябре 2025 года в реестрах Люксембурга Григоришин, как бенефициар Cressida, указал имение вблизи Женевского озера площадью 415 квадратных метров, как свой новый адрес.

Хотя вилла зарегистрирована на 74-летнего швейцарца, именно Григоришин занимался ее реконструкцией. В реестрах кантона Женевы бизнесмен также указан как лицо, подавшее запрос на перепланировку, тогда как связаться с владельцем журналистам не удалось.

Работы по перепланировке имения в Швейцарии продолжаются на фоне расследования, которое ведут украинские правоохранители в отношении бизнесмена. Весной этого года СБУ и БЭБ сообщили о разоблачении масштабной схемы хищения средств в энергетических компаниях, которые, по их данным, связаны с подсанкционным бизнесменом.

Какие детали расследования СБУ и БЭБ по Григоришину?

Украинские правоохранители разоблачили коррупционную схему на предприятии "Сумыоблэнерго", бенефициарным владельцем которого через сеть иностранных компаний и доверенных лиц является Константин Григоришин, а миноритарная доля в размере 25% акций принадлежит государству.

Следствие установило, что руководство предприятия оформило Константина Григоришина на фиктивную должность "советника" с дистанционной работой в четыре часа в неделю и зарплатой около 1,5 миллиона гривен ежемесячно.

В период 2020 – 2024 годов, по версии правоохранителей, через эту схему вывели около 68 миллионов гривен, после чего бизнесмену и еще трем должностным лицам объявили подозрение, а впоследствии он был объявлен в розыск.

Уже в январе 2025 года, против бизнесмена ввели санкции СНБО. Тогда как сам Григоришин назвал это "внесудебной расправой, без права на защиту".

Летом 2025 года, по данным аналитической системы YouControl, Григоришин через адвоката подал иск против президента Владимира Зеленского с намерением обжаловать санкции.

По данным БЭБ, кроме украинского, бизнесмен имеет еще российское гражданство. Однако сам Григоришин в январе 2025 года, уверял, что уже "подал заявление на выход из российского гражданства, но они его не удовлетворяют".