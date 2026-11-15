Без Константиновки план Кремля не сработает: в ВСУ рассказали о боях за ключевой город

Об этом 15 ноября в эфире "Суспильне Студия" рассказал пресс-офицер 100-й отдельной механизированной бригады Сергей Хоминский.

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Почему Россия бросает все силы на штурм Константиновки?

По его словам, Константиновка имеет важное стратегическое значение. Без захвата города российские войска не смогут реализовать планы по оккупации всей Донецкой области.

Поэтому российское командование бросает на это направление все имеющиеся силы, но пока не может добиться успеха.

Хоминский отметил, что на ход боев влияют погодные условия и смена времени года.

Из-за опадения листьев военным обеих сторон сложнее маскировать позиции и передвигаться.

Несмотря на сложную ситуацию, Силам обороны удается обеспечивать подразделения в городе необходимым снабжением и эвакуировать раненых. Для этого военные заранее планируют логистические маршруты и отдельные миссии. В частности, грузы сначала могут доставляться на бронированных автомобилях, а затем с помощью наземных роботизированных комплексов, тяжелых беспилотников и небольших дронов. Так на позиции доставляют боеприпасы, еду, воду, лекарства и теплую одежду.

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Кроме того, бойцы 100-й ОМБр продолжают наносить удары по российским позициям и технике. По словам Хоминского, только за октябрь украинская артиллерия уничтожила более 600 целей российской армии.

Что известно о боях за Константиновку?

12 ноября во время встречи со спецпредставителями США Владимир Путин предложил организовать временное перемирие в Константиновке по примеру оккупированных Олешек.

Мониторинговый проект Deep State заявил сообщает, что Константиновка находится под контролем ВСУ.

В Институте изучения войны предположили, что кратковременное прекращение огня в Константиновке Россия может использовать для усиления своих войск и подготовки наступления на Дружковку.