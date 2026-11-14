Хочет наступать на другой город: в ISW объяснили предложение Путина по Константиновке

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Почему Кремль настаивает на перемирии в Константиновке?

13 ноября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия предлагает провести гуманитарную миссию в Константиновке по аналогии с недавней операцией в оккупированных Олешках.

По его словам, эту инициативу Владимир Путин обсудил 12 ноября со спецпосланцами США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Песков призвал США и европейские страны оказать давление на Украину, чтобы добиться локального прекращения огня в Константиновке и эвакуировать оттуда гражданских лиц.

Он и помощник Путина Юрий Ушаков также утверждали, что Виткофф и Кушнер активно поддержали это предложение.

Однако, отмечают аналитики ISW, организовать такую же остановку огня, как в Олешках, в Константиновке невозможно из-за принципиально иной ситуации на фронте.

Российские войска не контролируют Константиновку. С 1 сентября 2026 года Институт изучения войны зафиксировал как минимум 41 украинскую позицию в городе и его окрестностях. Это опровергает неоднократные заявления России о полном контроле над городом.

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Зато Олешки полностью контролируются российскими войсками. Населенный пункт расположен примерно в 3,7 километра от линии фронта. Поэтому для прекращения ударов через Днепр, который разделяет российские и украинские позиции, договориться о перемирии должны были обе стороны.

В ISW считают, что Кремль, скорее всего, хочет использовать временное локальное перемирие в Константиновке для наращивания там военного присутствия. Это может создать условия для дальнейшего наступления российских войск на север, в направлении Дружковки – одного из самых укрепленных городов Украины на Донбассе.

Напомним, ранее российские войска воспользовались перемирием в Олешках, чтобы укрепить свои позиции: провели ротацию личного состава, обустроили укрепления, расширили защиту от дронов и пополнили запасы боеприпасов.