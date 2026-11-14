Хоче наступати на інше місто: в ISW пояснили пропозицію Путіна щодо Костянтинівки

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Навіщо Кремль наполягає на перемир'ї в Костянтинівці?

13 листопада речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія пропонує провести гуманітарну місію в Костянтинівці за аналогією з нещодавньою операцією в окупованих Олешках.

За його словами, цю ініціативу Владімір Путін обговорив 12 листопада зі спецпосланцями США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Пєсков закликав США та європейські країни тиснути на Україну, щоб домогтися локального припинення вогню в Костянтинівці та евакуювати звідти цивільних.

Він і помічник Путіна Юрій Ушаков також стверджували, що Віткофф і Кушнер активно підтримали цю пропозицію.

Однак, зазначають аналітики ISW, організувати таке саме припинення вогню, як в Олешках, у Костянтинівці неможливо через принципово різну ситуацію на фронті.

Російські війська не контролюють Костянтинівку. З 1 вересня 2026 року Інститут вивчення війни зафіксував щонайменше 41 українську позицію в місті та його околицях. Це спростовує неодноразові заяви Росії про повний контроль над містом.

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Натомість Олешки повністю контролюють російські війська. Населений пункт розташований приблизно за 3,7 кілометра від лінії фронту. Тому для припинення ударів через Дніпро, який розділяє російські та українські позиції, домовитися про перемир'я мали обидві сторони.

В ISW вважають, що Кремль, найімовірніше, хоче використати тимчасове локальне перемир'я в Костянтинівці для нарощування там військової присутності. Це може створити умови для подальшого наступу російських військ на північ, у напрямку Дружківки – одного з найбільш укріплених міст України на Донбасі.

Нагадаємо, раніше російські війська використали перемир'я в Олешках для посилення своїх позицій: провели ротацію особового складу, облаштували укріплення, розширили антидроновий захист і поповнили запаси боєприпасів.