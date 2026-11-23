Об этом в эксклюзивном интервью для 24 Канала заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Adv

популярные видео

Зачем Путин предложил гуманитарную миссию из Константиновки

После встреч в Абу-Даби специальные посланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер отправились в Москву. В ходе контактов с американской стороной Путин предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки по опыту Олешек.

Российский диктатор заявил, что к организации такой миссии могли бы присоединиться украинский и российский омбудсмены. По его версии, Россия якобы контролирует Константиновку и готова гарантировать безопасность гуманитарной акции.

Кулеба считает, что это предложение является примером классической переговорной тактики.

Когда ты не хочешь что-то делать, ты должен переключить внимание другой стороны на другой вопрос– пояснил экс-министр.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец ранее передавал список населенных пунктов, где можно было бы повторить опыт гуманитарной миссии в Олешках. Вероятно, этот перечень был в распоряжении американской стороны, которая и озвучила соответствующее предложение во время контактов с Путиным.

Реклама

Однако российский диктатор, как считает Кулеба, выбрал именно ту территорию, где ему выгодно продвигать такую инициативу и где Украина, скорее всего, будет вынуждена отказаться от предложенных условий.

Полный разговор с экс-министром МИД: смотреть видео

Как Кремль использует гуманитарные инициативы в переговорах

Кулеба обратил внимание, что Россия пытается создавать впечатление готовности к сотрудничеству, одновременно избегая обсуждения ключевых вопросов. В частности, после переговоров в Абу-Даби Москва фактически отодвинула прекращение огня на второй план и перевела внимание на более широкую дискуссию об архитектуре безопасности Европы.

По мнению экс-министра, предложение по Константиновке продолжает эту тактику. Вместо того чтобы отвечать на конкретные требования Украины, Путин предлагает новый формат, который может затянуть переговоры и создать дополнительный повод для обвинений в адрес Киева.

К слову, военный эксперт Сергей Розе объяснил, что предложение Кремля о перемирии в Константиновке может быть частью информационной операции, направленной не только против Украины, но и против Вашингтона. Москва пытается создать впечатление готовности к гуманитарным шагам и использовать эту инициативу, чтобы повлиять на позицию Дональда Трампа и его супруги Мелании.

Реклама

Путин выбирает такие темы не случайно. Если Украина откажется от предложенной миссии из-за неприемлемых условий или рисков для гражданского населения, Россия сможет преподнести это как нежелание Киева поддерживать гуманитарные инициативы.

В то же время сама дискуссия о такой миссии отвлекает внимание от главного – прекращения российских атак и достижения реальных договоренностей о прекращении огня.

Поэтому Кулеба советует рассматривать предложение Путина не отдельно от переговорного процесса, а как часть более широкой тактики Кремля, направленной на изменение повестки дня и уклонение от конкретных обязательств.