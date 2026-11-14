Путин предлагает "гуманитарную операцию" на Донбассе: почему Украине следует насторожиться

Владимир Путин предложил организовать в Константиновке в Донецкой области так называемую "гуманитарную миссию" по примеру оккупированных Олешек. Российский диктатор утверждает, что в городе остаются 400–500 мирных жителей, и уверяет, что готов гарантировать безопасность такой операции.

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В то же время заявления Кремля о контроле над Константиновкой не соответствуют реалиям на местах. Украинские военные продолжают удерживать позиции, а российские силы не смогли полностью захватить населенный пункт и точно его не контролируют.

Предложение Путина вызывает особые подозрения из-за опыта Олешек, где россияне, вопреки договоренностям, использовали гуманитарную паузу для ротации военных, переброски техники и укрепления позиций. Теперь украинские чиновники и аналитики предупреждают, что Москва может попытаться повторить этот сценарий на Константиновском направлении.

Почему на самом деле добивается Кремль, может ли гуманитарная миссия стать прикрытием для военных маневров и зачем Путину демонстрировать себя миротворцем – подробнее об этом читайте далее в материале 24 Канала.

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Что предложил Путин и почему упомянул Олешки

Во время встречи со спецпредставителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в Москве Владимир Путин предложил провести в Константиновке гуманитарную операцию по образцу той, что состоялась в Олешках. Он заявил, что в городе якобы остаются 400–500 мирных жителей, а сама миссия могла бы помочь выяснить, кто контролирует населенный пункт.

Встреча Путина с Виткоффом и Кушнером в Москве / фото из Кремля

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Путин утверждал, что Константиновка находится под контролем российской армии, и пообещал гарантировать безопасность операции со своей стороны. Для ее подготовки, по его словам, потребуется пять суток на разминирование подходов к городу. К процессу он предложил привлечь уполномоченных по правам человека обеих стран и иностранных журналистов, в частности американских.

Украинцы считают Константиновку частью своей стратегической линии обороны на Донбассе. Почему бы не организовать подобную гуманитарную миссию, как это было сделано в Олешках? Если, как утверждают украинские власти, они контролируют этот город, то пусть обеспечат там безопасность– заявил Путин.

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Проблема в том, что утверждения диктатора не совпадают с оценками "реалий на местах" со стороны украинских и иностранных аналитиков. Согласно карте DeepState, по состоянию на конец 10 ноября российские военные контролировали лишь небольшую часть Константиновки на юге. Значительная территория оставалась в "серой зоне", а центр города находился под контролем ВСУ. Подобную картину отражали финский OSINT-проект BlackBird и другие.

Какова ситуация вблизи Константиновки: смотрите на карте

Как Россия использовала гуманитарную паузу в Олешках

В конце октября 2026 года в оккупированных Олешках на шесть дней объявили режим тишины для проведения гуманитарной операции. Однако российские военные воспользовались паузой для ротации личного состава, переброски техники и боеприпасов, обустройства укрытий и занятия новых рубежей, которые ранее удерживали украинские силы.

Перемещение российской военной техники в Олешках во время режима тишины / Скриншот из видео SKYNEWS

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Хотя непосредственно в городе боев не было, гуманитарная операция позволила россиянам укрепить позиции на этом направлении.

Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин связал новое предложение Путина с опытом Олешек.

Учитывая, что в Олешки они завели технику и ротировали военных под прикрытием гуманитарной операции, то ясно, что они хотят в Константиновке, но нужно выяснить все детали– отметил Литвин.

Почему России выгодна гуманитарная пауза

Военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко связывает предложение Путина с проблемами российской армии на Константиновском направлении.

Наступление оккупантов замедлилось, а Силы обороны наносят противнику значительные потери. Кроме того, у российских войск возникают проблемы с логистикой, поскольку украинские силы уничтожают маршруты снабжения личного состава, вооружения и беспилотников. О сложностях российского снабжения на этом направлении также рассказывалось в материале о логистика под ударами на Константиновском направлении.

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Аналитик предупреждает, что гуманитарную "противник может использовать эту миссию" для переброски подкрепления и перегруппировки подразделений. В частности, россияне могут скрыть военных под видом гражданских лиц или сотрудников служб.

Как живет Константиновка: видео 24 ОМБр имени короля Даниила

Кроме того, ситуация в Константиновке отличается от ситуации в Олешках: вблизи города продолжаются непосредственные бои, а украинские военные продолжают удерживать позиции. Поэтому заявления Путина о полном контроле над населенным пунктом Мусиенко считает ложными.

"Если бы речь шла о полном контроле, то понятно, что Россия не обращалась бы с предложениями приехать и посмотреть. Мы уже слышали от Путина ранее призывы относительно Покровска или других городов, но это невозможно, потому что Россия не прекращает огонь", – подчеркнул он.

Разрушения и боевые действия в Константиновке / фото 24 ОМБр имени короля Даниила

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Зачем Путину образ миротворца

Военный аналитик и координатор группы "Информационное сопротивление" Алексей Копитько обращает внимание на политический подтекст этой инициативы. Он сопоставляет заявление Путина с предыдущей позицией пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который 2 ноября уверял, что Москва не планирует повторять операцию в Олешках.

Примерно через десять дней Путин сам предложил подобную инициативу для Константиновки. Копитько предполагает, что на смену риторике могли повлиять значительные потери российской армии и украинские удары по российской инфраструктуре, в частности по нефтеперерабатывающим заводам ипорту Усть-Луга.

Поскольку Путин не может поехать в Китай с военными достижениями, он, как минимум, пытается создать образ серийного миротворца и гуманиста– отметил Копитько.

В то же время готовность Москвы к отдельным локальным перемириям не означает, что Россия стремится прекратить войну. Алексей Копитько подчеркивает, что Кремль по-прежнему отвергает более широкие договоренности о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре и в Черном море.

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Что говорят в Кремле и в Украине о гуманитарной миссии

Российские власти отрицают, что предложение по Константиновке может преследовать военные цели.

Утверждения о том, что Россия якобы может использовать гуманитарную миссию в Константиновке для переброски бронетехники, не выдерживают критики– заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В то же время украинская сторона не подтверждает подготовку такой операции. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Константиновку даже не рассматривали среди потенциальных населенных пунктов для ее проведения.

На сегодняшний день мне ничего не известно о подготовке гуманитарной миссии в Константиновке– отметил омбудсмен.

Он также уточнил, что у Украины есть отдельный перечень населенных пунктов в Херсонской области, в отношении которых такая инициатива может обсуждаться.

Сколько гражданских лиц на самом деле остается в Константиновке

Количество людей, которые до сих пор находятся в городе, также вызывает вопросы. Путин заявил о 400–500 гражданских лицах, однако оценки российской и украинской сторон существенно различаются.

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Вице-премьер оккупационной администрации так называемой "ДНР" ранее говорил примерно о 3000 человек. В свою очередь, российская газета "Известия" 29 октября писала о примерно 12 жителях. Украинские власти в конце октября оценивали количество жителей Константиновской общины на подконтрольной территории в 340 человек.

Таким образом, даже сообщения российской стороны не дают согласованной картины относительно количества гражданских лиц.