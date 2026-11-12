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Стратегия нефтяного коллапса: как удары по Усть-Луге и Приморску заставят Россию прекратить добычу

Мелания Голембйовская

Основные тезисы

  • Украинские удары по российским портам Усть-Луга и Приморск направлены на блокирование нефтяного экспорта страны-агрессора.
  • Целенаправленные атаки на российские самолеты А-50 и нефтеперерабатывающие заводы существенно ослабляют обороноспособность России и ее экономическую стабильность.
Аналитика от Свитана

Россия постепенно теряет возможность зарабатывать на собственной нефти и газе, а украинские удары по ее инфраструктуре становятся все более систематическими. После нанесения ударов по нефтеперерабатывающим заводам Силы обороны взялись за следующее звено – морские порты, через которые страна-агрессор экспортирует энергоресурсы. В то же время Украина продолжает ослаблять российскую ПВО, уничтожать разведывательные самолеты и переносить войну на вражеские военные объекты в глубоком тылу.

 
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Эти удары являются частью более широкой стратегии, цель которой – не просто нанести России очередной ущерб, а постепенно лишить ее возможности поддерживать работу нефтяной отрасли и эффективно противодействовать украинским дронам. Как связаны атаки на НПЗ, порты и самолеты А-50, почему блокировка нефтяного экспорта может быть более болезненной, чем уничтожение скважин, и как далеко украинские беспилотники способны долететь до российских целей – читайте в аналитике военного эксперта, летчика-инструктора и полковника запаса ВСУ Романа Свитана специально для 24 Канала.

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Украинские военные реализуют четкий алгоритм уничтожения нефтегазовой отрасли России. Первым этапом этой кампании стало выведение из строя нефтеперерабатывающих мощностей. Благодаря систематическим ударам дронов удалось остановить около 30% нефтеперерабатывающей отрасли страны-агрессора.

В частности, серьезные повреждения получил завод "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской областивторой по величине нефтеперерабатывающий завод России, находящийся под прямым контролем Владимира Путина.

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Однако остановка трети перерабатывающих мощностей не означает полного коллапса. Россия использует советские резервы и пытается перебрасывать нефть на другие заводы для обеспечения внутреннего рынка. Поэтому Силы обороны перешли ко второму, еще более критическому этапу – блокированию экспортных ворот.

Аналитика от Свитана: смотрите видео

Многие задают вопрос, почему украинские дроны не атакуют непосредственно места добычи нефти. Ответ кроется в масштабах: в России существуют тысячи скважин, и физически уничтожить их все невозможно. Единственный способ остановить добычу – создать ситуацию, когда нефть просто некуда будет отгружать.

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Удары по таким портам, как Усть-Луга и Приморск, выполняют именно эту функцию. Усть-Луга переваливает около 180 миллионов тонн различных грузов в год, тогда как Приморск специализируется именно на нефтепродуктах, пропуская 60–65 миллионов тонн. Остановка этих узлов, а также портов в Новороссийске, Мурманске и на Дальнем Востоке, приведет к эффекту домино.

Когда экспорт остановится, россияне будут вынуждены заполнять сырой нефтью все доступные резервуары и трубопроводы. Следующим шагом украинских сил станет уничтожение этих переполненных резервуаров. После этого у российских нефтяников не останется другого выхода, кроме как начать глушить сами скважины.

Этот процесс является критическим: восстановление работы заглушенной скважины занимает 3–4 года и требует колоссальных ресурсов, которые в условиях санкций найти практически невозможно.

Преодоление российской ПВО и РЭБ

Последняя атака на Усть-Лугу продемонстрировала значительный технологический прогресс украинских беспилотных систем. В направлении порта было запущено от 150 до 200 дронов. Несмотря на заявления российской стороны о сбивании более сотни аппаратов, часть беспилотников успешно достигла целей, вызвав масштабные пожары и разливы нефтепродуктов.

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Интересно! Усть-Луга – второй по величине порт страны, а также крупнейший морской торговый хаб на Балтийском море в Финском заливе.

Показательно, что дроны следовали по четко выверенным маршрутам. Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), используя спуфинг и джамминг, не смогли сбить украинские аппараты с курса или развернуть их в сторону соседних стран – Литвы, Латвии или Эстонии.

Даже поднятые на перехват истребители НАТО не зафиксировали нарушений воздушного пространства. Это свидетельствует о серьезной доработке систем навигации украинских дронов, которые теперь способны эффективно противодействовать российским помехам на северо-западном направлении.

Параллельно с уничтожением нефтяной инфраструктуры Украина методично выбивает глаза российской противовоздушной обороны – самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Именно эти самолеты являются ключевым элементом в перехвате украинских дронов. А-50 работает как летающий локатор, способный контролировать воздушное пространство в радиусе до 500 километров, компенсируя нехватку наземных радиолокационных станций на территории России.

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Поскольку страна-агрессор не способна производить новые А-50 из-за жестких санкций на электронные компоненты, каждый такой самолет имеет критически важное значение. После успешных украинских ударов по авиазаводу в Таганроге, где эти самолеты проходили модернизацию, россияне были вынуждены переместить ремонтную базу на завод в Новгородской области. Однако и там они оказались под ударом.

Уничтожение А-50 на земле или блокирование возможности их ремонта существенно ослабляет плотность российского радиолокационного поля, открывая новые коридоры для украинских ударных беспилотников.

Еще одним важным направлением работы Сил беспилотных систем Украины является уничтожение пусковых площадок российских дронов-камикадзе. Недавний удар по дронопорту на территории разрушенного Донецкого аэропорта и завода "Точмаш" продемонстрировал способность украинских военных уничтожать логистику врага на оккупированных территориях.

Там россияне развернули не только стартовые установки для "Шахедов", но и крупноузловую сборку беспилотников, используя уцелевшие подземные коммуникации и технологические здания.

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Систематические удары по донецкому узлу вынуждают оккупантов переносить свои базы запуска глубже в тыл – на аэродромы Ростовской области, в частности в район Новошахтинска и Таганрога. Хотя это увеличивает расстояние до целей в Украине на сотню километров, дальность полета "Шахеда" позволяет им действовать с этих баз.

Однако украинские оперативные дроны также увеличили свой радиус действия. Теперь Силы обороны способны стабильно действовать на глубину до 200 километров, что позволяет брать под огневой контроль и новые ростовские хабы противника.

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