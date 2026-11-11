Пылает стратегический порт Усть-Луга: сотни дронов рвут небо над Ленинградской областью

Об этом пишут российские СМИ и местные жители в социальных сетях. 24 Канал сообщает, что известно на данный момент.

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Что произошло в Усть-Луге ночью 11 ноября?

Угрозу атаки беспилотников в Ленинградской области и Санкт-Петербурге объявили после полуночи 11 ноября. Губернатор региона Александр Дрозденко начал отчитываться об уничтоженных целях, и к моменту публикации уже озвучивал цифру 141. Однако, несмотря на заявления российских властей об успешной работе ПВО, местные жители и мониторинговые каналы массово показывали кадры мощных взрывов и пожаров.

Эпицентром налета стал морской торговый порт Усть-Луга, расположенный примерно в ста километрах от Санкт-Петербурга. По данным OSINT-аналитиков Supernova+ и ASTRA, пожар вспыхнул непосредственно на территории топливного терминала компании "Новатэк" в районе поселка Вистино.

В частности, под удар попал комплекс "НОВАТЭК – Усть-Луга" – предприятие по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата. Кроме того, в порту пострадал резервуарный парк хранения готовой продукции и нефтепродуктов (Products Storage Tanks).

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Пожар оказался настолько масштабным, что столб дыма и зарево были видны за десятки километров от места удара. В это время в порту находились танкеры, которым грозила прямая угроза поражения.

Пожар в порту Усть-Луги: смотрите видео очевидцев

Добавим, что порт Усть-Луга имеет стратегическое значение для России и ее военно-промышленного комплекса. Это второй по величине порт страны и крупнейший морской торговый хаб на Балтийском море в Финском заливе. В нем имеются терминалы для перевалки нефти, нефтепродуктов, угля, минеральных удобрений и сжиженного природного газа.

Небо над Ленинградской областью полно дронов: смотрите видео очевидцев

К слову, 1 сентября уже поступала информация о пожаре в портовой зоне Усть-Луги в результате налета дронов. А 14 августа БПЛА нанесли удар по тому же комплексу "НОВАТЭК – Усть-Луга".

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Как атака повлияла на авиасообщение?

Одновременно с ударами по портовой инфраструктуре атака спровоцировала настоящий авиационный коллапс. Аэропорт Пулково временно прекратил принимать и отправлять рейсы из-за введения плана "Ковер". Были задержаны или отменены вылеты как минимум шести гражданских самолетов.

Два пассажирских самолета, следовавшие в Петербург из Стамбула и Хургады, из-за действующих ограничений по безопасности совершили временную посадку в Хельсинки, на территории Финляндии. Экипаж еще одного самолета из Хургады, находясь в воздушном пространстве Литвы, принял решение совершить посадку в Калининграде.