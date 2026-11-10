Силы обороны нанесли удар по авиаремонтному заводу в России, где обслуживаются самолеты А-50

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Что известно об ударе по авиаремонтному заводу в России?

Цель расположена в городе Старая Русса Новгородской области. Речь идет о 123-м авиаремонтном заводе, который имеет собственную взлетно-посадочную полосу, поэтому самолеты могут приземляться непосредственно на территории предприятия.

Здесь ремонтируют, модернизируют и обслуживают военно-транспортную авиацию, которую Россия использует для переброски войск и грузов. Кроме того, завод специализируется на обслуживании самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

После удара в ночь на 10 ноября на территории предприятия раздались взрывы и возник пожар. В настоящее время масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Самолеты А-50 выполняют важные задачи для российской военной авиации. Они помогают обнаруживать и сопровождать воздушные цели на значительных расстояниях, координировать действия авиации и выявлять украинские средства поражения.

Стоимость такого самолета может достигать около 350 миллионов долларов, а количество исправных бортов в России ограничено. Поэтому каждый самолет имеет для российской армии особую ценность.

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Это уже не первый удар по предприятию. В марте 2026 года Силы обороны повредили на территории завода самолет А-50, который находился там на обслуживании и, вероятно, ожидал модернизации.

В Силах обороны подчеркивают, что системные удары по таким объектам ослабляют военно-экономический потенциал России. Из-за повреждения ремонтной инфраструктуры российские военно-транспортные и специальные самолеты могут дольше оставаться на земле, а их восстановление будет становиться все сложнее.

Напомним, 7 ноября Силами обороны Украины были поражены две пусковые установки ракетного комплекса "Искандер" в Брянской области России. Уничтожение этой техники ограничивает возможности оккупантов наносить баллистические удары по украинским городам.