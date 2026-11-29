Об этом Зеленский сообщил в вечернем обращении 29 ноября.

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Ситуация в Константиновке

Глава государства поблагодарил украинских военных и подразделения, выполняющие боевые задачи на фронте. Он подчеркнул, что Силы обороны продолжают отражать штурмы российской армии.

Константиновка: нужно сделать максимум, чтобы там уничтожать оккупанта и в дальнейшем. ДШВ, спасибо вам за активные действия– сказал президент.

Он также заявил, что украинские военные систематически уничтожают российскую логистику на всех направлениях фронта. По его словам, для этого Силы обороны применяют средства средней дальности и ударные средства, которые демонстрируют хорошие результаты.

Напомним, 12 ноября Владимир Путин предложил организовать так называемую "гуманитарную миссию в Константиновке" по примеру Олешек в Херсонской области. В Офисе президента Украины предупредили, что россияне могут использовать такую операцию для ротации военных и переброски техники.