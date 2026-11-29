Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 29 листопада.

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Ситуація в Костянтинівці

Глава держави подякував українським військовим і підрозділам, які виконують бойові завдання на фронті. Він наголосив, що Сили оборони продовжують відбивати штурми російської армії.

Костянтинівка: треба зробити максимум, щоб там знищувати окупанта і надалі. ДШВ, дякую вам за активні дії– сказав президент.

Він також заявив, що українські військові системно знищують російську логістику на всіх напрямках фронту. За його словами, для цього Сили оборони застосовують санкції середньої дальності та ударні засоби, які демонструють хороші результати.

Нагадаємо, 12 листопада Володимир Путін запропонував організувати так звану гуманітарну місію в Костянтинівці за прикладом Олешок на Херсонщині. В Офісі Президента України застерегли, що росіяни можуть використати таку операцію для ротації військових і перекидання техніки.