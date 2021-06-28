Такое мнение высказал соавтор Конституции Роман Бессмертный. Он отметил, что речь идет именно об институциональных единицах государства в документе.

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"Я настаиваю на том, что украинская Конституция перегружена институциональными единицами государства. Эти разделы надо минимизировать, убрав их вообще из Конституции", – заявил Бессмертный

Речь идет о том, что в Конституции есть Офис генпрокурора, Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Министерство иностранных дел. Однако там нет Государственного бюро расследований, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Национального антикоррупционного бюро.

То есть те – конституционные, а те – внеконституционные. Так пускай либо все там будут, либо ничего,

– заявил соавтор документа.

Бессмертный: Конституция – живой организм

По его словам, Конституция закладывает принципы и ценности государства и права человека. Только это важно в документе.

Все остальное – это одежда, которую вы меняете каждый день. Конституция – это живой организм, потому эти переменные вещи – цвет, форма – они должны быть за гранью Конституции. Не гоже, чтобы так было,

– заявил Бессмертный.

Также соавтор Конституции считает, что в государстве должна существовать постоянная конституционная комиссия, которая будет заниматься ее совершенствованием.

"Это не Конституционный суд. Комиссия должна анализировать все вещи и давать на рассмотрение парламента и объяснять все", – подытожил он.

Интервью с Романом Бессмертным о Конституции: видео