Таку думку висловив співавтор Конституції Роман Безсмертний. Він наголосив, що мовиться саме про інституційні одиниці держави у документі.

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"Я наполягаю на тому, що українська Конституція переобтяжена інституційними одиницями держави. Ці розділи треба мінімізувати, прибравши їх взагалі з Конституції", – заявив Безсмертний

Мовиться про те, що у Конституції є Офіс генпрокурора, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ. Однак там немає Державного бюро розслідувань, Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного антикорупційного бюро.

Тобто ті – конституційні, а ті – позаконституційні. То або хай всі там будуть, або нічого,

– заявив співавтор документу.

Безсмертний: Конституція – живий організм

За його словами, Конституція закладає принципи та цінності держави та права людини. Лише це є важливим у документі.

Все інше – це одяг, який ви змінюєте кожного дня. Конституція – це живий організм, тому ці змінні речі – колір, форма – вони мають бути за межею Конституції. Не гоже, щоб так було,

– запевнив Безсмертний.

Також співавтор Конституції вважає, що у державі повинна існувати постійна конституційна комісія, яка займатиметься її вдосконаленням.

"Це не Конституційний суд. Комісія має аналізувати усі речі і давати на розгляд парламенту та пояснювати все", – підсумував він.

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