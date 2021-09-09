Жалобу подали 3 граждан Украины. Они убеждены, что автофиксация не соответствует нормам Конституции.
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Авторы жалобы заявили, что автофиксация нарушает:
- презумпцию невиновности,
- индивидуализацию юридической ответственности,
- право на профессиональную юридическую помощь.
На заседание придет Геращенко
Министерство внутренних дел выступает против обжалования закона. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко и директор департамента юридического обеспечения Денис Горбась придут на заседание Конституционного Суда.
Наша позиция базируется не только на нормах отечественного законодательства, но и подкреплена общеевропейскими правовыми принципами и решениями ЕСПЧ,
– отметили в полиции.
Правоохранители отметили, что превышение скорости является одной из основных причин ДТП с травмированными и погибшими. В большинстве стран Европы работают камеры автофиксации нарушений ПДД. Перед тем, как запустить это в Украине, служащие изучали опыт стран, где камеры доказали свою эффективность.
Полицейские отметили, что работа камер положительно влияет на снижение уровня аварийности. Уже удалось достичь снижения количества ДТП с пострадавшими и погибшими втрое.