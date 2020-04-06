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      Конституционный суд хотят перенести из Киева в Харьков

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      Здание Конституционного суда в Киеве / agropolit.com

      В Верховную Раду внесли проект, которым хотят изменить закон "О Конституционном Суде Украины". Касаются изменения его расположения, а также того, когда членам суда идти в отпуска и могут ли эту высокую должность занимать иностранцы.

      Инициатором законопроекта стала депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова. Текст законопроекта опубликован на сайте Верховной Рады.

      До этого Конституционный суд признал судебную реформу Зеленского частично неконституционной

      Проект закона, как указано в названии, касается усиления независимости и повышения эффективности функционирования Конституционного Суда Украины. В первом же пункте речь идет о смене города: с "Киева" на "Харьков". В следующем – о том, что занимать должность судьи КС не может гражданин другого государства.

      А третий пункт касается того, что в ежегодный оплачиваемый отпуск судьи Конституционного суда должны идти одновременно.

      Проект зарегистрировали в Раде 3 апреля, а 6 апреля отправили на рассмотрение профильного комитета.

      Что известно о Третьяковой? Галина Третьякова – глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, руководитель общественной организации "Институт Гражданских Свобод". Попала в Верховную Раду под №47 в списке партии "Слуга народа". Является финансовым экспертком и общественником, генеральный директор Украинской федерации страхования.

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Новости Харькова Законодательство Верховная Рада Слуга народа Судьи Конституционный суд
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