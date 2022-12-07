Судьи Конституционного суда Украины проголосовали за отставку по собственному желанию троих судей. Речь идет об Ирине Завгородней, Сергее Сасе и Игоре Слиденко.
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Судьи подали заявления об отставке одновременно
Как известно, все уволенные судьи были назначены Верховной Радой. Стоит добавить, что Сергей Сас и Игорь Слиденко должны были сложить полномочия в марте 2023 года. Их назначили на должности сразу после Революции Достоинства в 2014 году.
Игорь Слиденко / Фото ASPI
В то же время Ирина Завгородняя еще пять лет должна была находиться на должности члена КСУ.
Ирина Завгородняя / Фото КСУ
Все три судьи подали заявления об отставке 25 ноября после очередного срыва специального пленарного заседания по избранию председателя Конституционного Суда.
Кадровые изменения в КСУ: что известно
- Еще в июле Верховная Рада проголосовала за назначение народного депутата от "Слуги народа" Ольги Совгири новым судьей Конституционного суда.
- В сентябре Зеленский уволил Федора Вениславского с должности представителя в КСУ. Он стал представителем президента в Верховной Раде.