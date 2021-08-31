Это значит, прием и выдачу готовых документов временно прекратят. Как отметили в посольстве, это связано с карантинными мерами.
Важно Тестирование в Турции станут обязательными: когда начнут действовать ограничения
В то же время консульский отдел продолжает:
- прорабатывать обращения граждан,
- осуществлять их консульскую защиту на территории Турции,
- оформление визовых ходатайств иностранцев через внешнего поставщика услуг.
Куда обращаться украинцам
В случае возникновения чрезвычайной ситуации, для украинцев круглосуточно работает телефон горячей линии посольства– +90 539 550 98 98.
Как ситуация с COVID – 19 в Турции
- Число заболевших в Турции за последние несколько недель выросло, так же как и количество госпитализаций и смертельных случаев.
- Среднее количество больных за 7 дней достигает почти 20 тысяч случаев. Наибольшей игрой риска оставляют вакцинированные лица, второй группой являются те, кто получил только одну дозу.
- Чтобы уменьшить риски, вводят обязательное тестирование для непривитых преподавателей, сотрудников и студентов перед началом учебного года.