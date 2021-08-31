Это значит, прием и выдачу готовых документов временно прекратят. Как отметили в посольстве, это связано с карантинными мерами.

Важно Тестирование в Турции станут обязательными: когда начнут действовать ограничения

В то же время консульский отдел продолжает:

  • прорабатывать обращения граждан,
  • осуществлять их консульскую защиту на территории Турции,
  • оформление визовых ходатайств иностранцев через внешнего поставщика услуг.

Куда обращаться украинцам

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, для украинцев круглосуточно работает телефон горячей линии посольства– +90 539 550 98 98.

Как ситуация с COVID – 19 в Турции

  • Число заболевших в Турции за последние несколько недель выросло, так же как и количество госпитализаций и смертельных случаев.
  • Среднее количество больных за 7 дней достигает почти 20 тысяч случаев. Наибольшей игрой риска оставляют вакцинированные лица, второй группой являются те, кто получил только одну дозу.
  • Чтобы уменьшить риски, вводят обязательное тестирование для непривитых преподавателей, сотрудников и студентов перед началом учебного года.