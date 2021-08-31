Це означає, прийом та видачу готових документів тимчасово припинять. Як зазначили у посольстві, це пов'язано з карантинними заходами.

Важливо Тестування в Туреччині стануть обов'язковими: коли почнуть діяти обмеження

Водночас консульський відділ продовжує:

опрацьовувати звернення громадян,

здійснювати їх консульський захист на території Туреччини,

оформлення візових клопотань іноземців через зовнішнього постачальника послуг.

Куди звертатись українцям

У разі виникнення надзвичайної ситуації, для українців цілодобово працює телефон гарячої лінії посольства – +90 539 550 98 98.

Як ситуація з COVID-19 у Туреччині