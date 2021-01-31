Соратники Владимира Зеленского рассказали американским журналистам о контактах с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, которые произошли летом 2019 года. Тогда от Украины надеялись на заявления, которые могли бы помочь Трампу во второй раз стать президентом.

Источник: The Washington Post

В июле 2019 года Трамп позвонил Зеленскому, чтобы поздравить с победой "Слуги народа" на парламентских выборах. Этот разговор стал переломным моментом разразившегося в США политического скандала.

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Тогда Трамп вроде бы настойчиво рекомендовал Зеленскому начать расследование деятельности Гантера Байдена – сына Джо Байдена.

Детали разговора Джулиани и Ермака

Незадолго до этого Рудольф Джулиани (адвокат Трампа) пообщался по телефону с Андреем Ермаком, который ранее был одним из основных помощников Зеленского. Ермак заявил, что этот разговор был первым прямым контактом между Джулиани и администрацией Зеленского.

Целью Джулиани, согласно сообщению, было то, чтобы у Зеленского "подтолкнули" расследование в отношении сына Джо Байдена, чтобы отыскать в его действиях в Украине коррупционную составляющую.

Инсайдер в окружении Зеленского анонимно сообщил, что тон и действия Джулиани во время контактов с украинскими чиновниками были "агрессивные и угрожающие". Однако украинцы, по его словам, отказались "играть в эту игру".

Что адвокат Трампа хотел от Украины

Игорь Новиков, который был советником президента Украины, рассказал, что соратники Зеленского старались как можно дольше избегать контактов с Джулиани. Но в конце июня 2019 года стало понятно, что прогресса в сотрудничестве с Трампом не будет до разговора с Джулиани.

По словам Новикова, разговор длился более 40 минут. Все это время Джулиани объяснял, что бы он хотел от украинской власти.

В частности, адвокат Трампа желал, чтобы глава Украины публично объявил, что начинается расследование дела Burisma. А также информацию о том, что некоторые украинские чиновники сговорились для вмешательства в выборы президента США в 2016 году.

Новиков добавил, что Джулиани тогда посоветовал Зеленскому "быть осторожным" с людьми, которые его окружают, чтобы не оказаться "в беде".

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Разговор президента Украины и Трампа

После этого Зеленский пообщался по телефону с Трампом. Но тон американцев изменился после этого звонка. Вероятно, Трамп не услышал от украинского президента "того, что хотел услышать".

Некоторые помощники Зеленского считают, что контакт с Джулиани был ошибкой. Однако отказ Украины от требований Джулиани и Трампа помог Украине не оказаться в эпицентре скандала в США.

Источник в окружении президента Украины отмечает: если бы Зеленский согласился на требования Трампа, то президентские выборы в США в 2020 году "были бы совсем другими".

Напомним, из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Однако, довести дело импичмента до конца не удалось: за него не проголосовал Сенат. Больше о деле Burisma и скандале на этот счет читайте по ссылке.