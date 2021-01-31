Соратники Володимира Зеленського розповіли американським журналістам про контакти з адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джуліані, які відбулися влітку 2019 року. Тоді від України сподівалися заяв, які могли б допомогти Трампу вдруге стати президентом.

Джерело: The Washington Post

У липні 2019 року Трамп зателефонував Зеленському, аби привітати з перемогою "Слуги народу" на парламентських виборах. Ця розмова стала переломним моментом політичного скандалу, який вибухнув у США.

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Тоді Трамп начебто наполегливо рекомендував Зеленському почати розслідування діяльності Гантера Байдена – сина Джо Байдена.

Деталі розмови Джуліані та Єрмака

Незадовго до цього Рудольф Джуліані (адвокат Трампа) поспілкувався телефоном з Андрієм Єрмаком, який раніше був одним з основних помічників Зеленського. Єрмак заявив, що ця розмова була першим прямим контактом між Джуліані та адміністрацією Зеленського.

Метою Джуліані, відповідно до повідомлення, було те, щоб у Зеленського "підштовхнули" розслідування щодо сина Джо Байдена, аби відшукати у його діях в Україні корупційну складову.

Інсайдер в оточенні Зеленського анонімно повідомив, що тон та дії Джуліані під час контактів з українськими високопосадовцями були "агресивні та загрозливі". Однак українці, за його словами, відмовилися "грати в цю гру".

Про що адвокат Трампа хотів від України

Ігор Новіков, який був радником президента України, розповів, що соратники Зеленського намагалися щонайдовше уникати контактів з Джуліані. Але наприкінці червня 2019 року стало зрозуміло, що прогресу у співпраці з Трампом не буде до розмови з Джуліані.

За словами Новікова, розмова тривала понад 40 хвилин. Весь цей час Джуліані пояснював, що б він хотів від української влади.

Зокрема, адвокат Трампа бажав, аби глава України публічно оголосив, що розпочинається розслідування справи Burisma. А також інформацію про те, що деякі українські можновладці змовилися для втручання у вибори президента США у 2016 році.

Новіков додав, що Джуліані тоді порадив Зеленському "бути обережним" з людьми, які його оточують, аби не опинитися "в біді".

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Розмова президента України й Трампа

Після цього Зеленський поспілкувався телефоном з Трампом. Але тон американців змінився після цього дзвінка. Ймовірно, Трамп не почув від українського президента "того, що хотів почути".

Деякі помічники Зеленського вважають, що контакт з Джуліані був помилкою. Однак відмова України від вимог Джуліані й Трампа допомогла Україні не опинитися в епіцентрі скандалу у США.

Джерело в оточенні президента України зазначає: якби Зеленський погодився на вимоги Трампа, то президентські вибори у США у 2020 році "були б зовсім іншими".