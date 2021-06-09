Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью программе "Первые лица". Впрочем, он подчеркнул, что сейчас телеканалом "Дом" занимается Министерство по реинтеграции на оккупированных территориях.

Внимание Проблемы с олигархами не решить законом, – Ткаченко о том, как обуздать влияние на медиа

Однако отметил, что изменения в лучшую сторону, которые происходят с медийным пространством на временно оккупированных территориях Украины, невозможно не заметить.

Я вижу трансформацию "Дома" на протяжении этого (2021 – 24 канал) года в более серьезный контент, который они начинают вырабатывать,

– заметил Ткаченко.

Он также добавил, что они расширили свое вещание, там есть аналоговые элементы, в том числе и вещание через спутник. "Он запущен не только для "Дома", но и НОТУ радиовещания на средних волнах на Крым и Донбасс. Определенный процесс в этом происходит и он прогрессирует", – подчеркнул министр.

О влиянии канала

Несмотря на это, как считает Ткаченко, этого влияния недостаточно. Дело в том, что, как он сказал, на оккупированной территории Донбасса активно используют не только усиление своего сигнала на наши территории, но и блокирование вещания украинских телеканалов, которые вещают туда.

"Мы имеем дело с достаточно мощной российской машиной информационной агрессии. Именно поэтому мы говорим о необходимости асимметричных действий в сфере противодействия дезинформации, распространения медиаграмотности", – подчеркнул министр.

Он считает, что "только лупить своим контентом на их – будет недостаточно". Поэтому стоит учитывать применение различных элементов противодействия российской агрессии, а не только вещание телеканала.

Но я думаю, что создание такого телеканала – это к добру,

– подытожил он.

Смотрите полностью интервью с Ткаченко: видео

Что известно о телеканале "Дом"

Источник: Википедия