Такое мнение высказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью программы "Перші особи". Он подчеркнул, что, согласно инициативе, олигархом является тот человек, который, в частности, имеет значительное влияние на средства массовой коммуникации.

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По его словам, очевидно, что такое сочетание в одних руках – и политическое влияние, и влияние на монополию, – требует какого-то решения.

Я не убежден, что мы сможем это решить законом, потому что там есть много вещей, которые будет не просто реализовать,

– отметил Ткаченко.

Он также добавил, что по этому поводу состоится громкая публичная дискуссия. Ранее министр предлагал идею финансовой отчетности телеканалов. Ткаченко считает, что это могло бы стать причиной относиться к очевидно убыточному телевизионному бизнесу как к политическому орудию. Впрочем, такая позиция не получила поддержки.

"Эта дискуссия привела к тому, что есть закон об олигархах, который касается и медиа. Посмотрим", – подытожил Ткаченко.

Кого можно считать олигархом? Согласно законопроекту, олигархом является тот человек, который соответствует 3 из 4 критериев:



1. участвует в политической жизни;

2. является конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования;

3. подтвержденная стоимость активов не превышает 1 миллион прожиточных минимумов;

4. оказывает значительное влияние на средства массовой коммуникации.

Законопроект об олигархах: коротко