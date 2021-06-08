Таку думку висловив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв'ю програми "Перші особи". Він наголосив, що, згідно з ініціативою, олігархом є та людина, яка, зокрема, має значний вплив на засоби масової комунікації.
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За його словами, очевидно, що таке поєднання в одних руках – і політичний вплив, і вплив на монополію, – потребує якогось розв'язання.
Я не переконаний, що ми зможемо це розв'язати законом, тому що там є багато речей, які буде не просто реалізувати,
– зазначив Ткаченко.
Він також додав, що з цього приводу відбудеться гучна публічна дискусія. Раніше міністр пропонував ідею фінансової звітності телеканалів. Ткаченко вважає, що це могло б стати причиною ставитись до очевидно збиткового телевізійного бізнесу як до політичного знаряддя. Втім, така позиція не отримала підтримки.
"Ця дискусія призвела до того, що є закон про олігархів, який стосується і медіа. Подивимось", - підсумував Ткаченко.
Кого можна вважати олігархом?Відповідно до законопроєкту, олігархом є та людина, яка відповідає 3 з 4 критеріїв:
1. бере участь у політичному житті;
2. є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання;
3. підтверджена вартість активів не перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів;
4. має значний вплив на засоби масової комунікації.
Законопроєкт про олігархів: коротко
- Під час засідання РНБО 15 квітня Володимир Зеленський ініціював створення законопроєкту про статус олігарха в Україні.
- Документ внесли у Верховну Раду 2 червня. Президент позначив його як невідкладний.
- Згодом законопроєкт передали на розгляд у Комітет парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки.