США та Велика Британія відкликають з України представників дипкорпусу на тлі накопичення військ Росії, а також візиту голови ЦРУ.
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До чого готуватися українцям?
Повномасштабне вторгнення в Україну – малоймовірне, але можлива ескалація напруги з окупованих територій Донецької та Луганської областей.
На мою думку, так званий "таємний" візит голови ЦРУ – це контрольований витік інформації. І головне, він дав зрозуміти, що Сполучені Штати передали розвіддані щодо накопичення російських військ і можливості їхнього вторгнення в Україну.
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У цьому сенсі візит голови Держдепу Блінкена – теж показовий.
Спочатку він летить до Києва, узгоджує з Україною. А потім – до Москви. Знову, спростовуючи тезу про домовленості з Росією за спиною України. Чому ці дві знакові події майже не коментують у ЗМІ? Я не є прихильником ані Зе-команди, ані опозиції. Але вже втомився від теорії "зливу", яку розганяють у медіа.
Коли виходить російський політтехнолог Ілларіонов і розповідає про "Мюнхенську зраду", мені це незрозуміло. Але зрозуміло, що у Києві Блінкен назвав прізвища агентів російського впливу в інформаційному середовищі України. І будуть накладені персональні санкції.
Власне, це – прояв вищого ступеня підтримки з боку США. Адже йдеться про не лише військово-технічний, а й інформаційний захист.
Ми маємо справу з гібридним характером війни. І те, що відбувається в інформаційному полі України – не менша загроза за накопичення російських військ біля кордону. Також зауважу, що дані про накопичення військ Росії дещо перебільшені.
Та чи можливе вторгнення в Україну?
Навіть розвідтовариства давали різну інформацію – 100 чи 175 тисяч. Заспокою українців. 100-тисячний контингент – це не сили для вторгнення. Цієї кількості Росії недостатньо для активної фази військового протистояння з Україною.
Контингент вторгнення має втричі перевищувати чисельність, яка перебуває в стані активної оборони. Плюс немає розгортання другого ешелону, який свідчив би про підготовку збройних сил Росії до безпосереднього вторгнення на територію України.
Натомість не виключаю ескалації безпосередньо з окупованих територій Луганської та Донецької областей.
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