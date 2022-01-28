У Путина было несколько целей:
- Вернуться в число участников мировых процессов.
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- Остановить растущую изоляцию России.
- Побудить Украину принять его план по Минским соглашениям.
- Продемонстрировать свою решительность и силу альфа-самца.
- Повысить собственный рейтинг в России.
- Помочь Байдену и следовать соглашению, видимо, заключенному во время визита в Москву директора ЦРУ Уильяма Бернса. Типичный quid pro quo – услуга за услугу.
У Байдена было несколько целей:
- Восстановление имиджа лидера западного сообщества после нескольких очевидных провалов.
- Попытаться решить кризис вокруг Украины не в конфронтации с Путиным, а с его помощью. Для этого:
- Путину были предложены встречи.
- Путину и лидерам государств членов НАТО предложено рассмотреть озабоченности (ультиматум) Путина.
- Украине было дано понять, что членство в НАТО и поставок смертельного оружия ей ожидать в ближайшее время не стоит.
- Также Украине было фактически сообщено, что проблема кризиса будет решаться без ее участия.
Для реализации этих целей была развернута беспрецендентная камппания в СМИ о росте угроз со стороны России на границе с Украиной, наращивания войск и угроз.
В реальности значительного наращивания войск и агрессивности Кремля в начале кампании в СМИ не наблюдалось.
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Результаты всех этих усилий очень необычны:
Европейские союзники США в результате агрессивной пропагандистской кампании, начатой в США, об агрессивных намерениях Кремля, в результате действий и заявлений Путина и Байдена, поверили в опасность возможной агрессии России.
Начались поставки вооружения Украине.
Первые попытки поставки вооружения Украине столкнулись с сопротивлением в Брюсселе и Берлине. Тогда поставки вооружения начались напрямую в Украину.
После такой акции Великобритании и другие члены НАТО приступили к поставкам вооружения Украине.
Оценивая сложившуюся ситуацию, чтобы не оказаться в изоляции, и США приступили к авиационным поставкам вооружений.
По-видимому, такой сценарий развития ситуации не был предусмотрен соглашениями Байдена и Путина.
Результат:
- Украина вооружена и готова защищать свои границы.
- Российские войска в Крыму и на Востоке Украины превратились из выдвинутых клиньев внутрь Украины в котлы окруженных войск.
- Теперь, по-видимому, время говорить о спасении Путина, а не Украины
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