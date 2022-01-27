Вони хочуть налякати усіх визнанням того, що і так було раніше.

До теми Росія у ТКГ виправдовувалась за спроби узаконити бойовиків на Донбасі

"Кулібіни" – на звалище історії

А то ми раніше думали, що "ДНР/ЛНР" – це абсолютно незалежні від Росії утворення, які Росія навіть не визнає. Ну а їхня зброя береться з невідомих джерел.

Наприклад, місцеві "кулібіни" виробляють. Підпиляли, підварили – і з комбайну одержали танк. А за "викрийками" з журналу "Юний технік" зібрали з металобрухту систему залпового вогню.

Легалізація терористів

А тепер все буде не так. Російські окупанти стануть легальними та офіційними, а їхня зброя – легальною та офіційною.

Україна роки витратила на доведення того, що "їх там є". А тепер Росія хоче усіх налякати тим, що вона саме це визнає.

Дуже хитрий план.

Росія хоче офіційно озброювать терористів на Донбасі – дивіться відео