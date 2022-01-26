Російський представник Борис Гризлов прокоментував проєкт звернення депутатів до президента Росії Володимира Путіна щодо визнання бойовиків.

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Гризлов почав виправдовуватись, мовляв, це лише звернення 11 депутатів, і навіть не фракції. Політик переконує нібито Росія віддана Мінським Угодам в цілому.

Що ще розглядали на засіданні

Україна запропонувала 4 етапи процедури пошуку безвісти зниклих як на підконтрольних територіях, так і на окупованих.

Також наша сторона наголошувала на відкритті КПВВ Щастя й Золоте. Однак російська делегація це відкидає.

Обговорили й низку екологічних питань: забруднення води, додатковий візит інспекторів МАГАТЕ на Донбас, затоплення шахт.

Не оминули увагою й тему всеосяжного режиму припинення вогню.

Росія може визнати бойовиків: що відомо

Кремль раніше не поспішав визнавати бойовиків, попри докази контролю Росії на Донбасі. Проте у Думу внесли законопроєкт з відповідним проханням до Путіна. Проте деякі представники Держдуми переконані, що документ – провокативний та невчасний. Вважають, що визнання бойовиків перешкоджатиме перемовинам із Заходом.

Експерти теж думають, що Росія все ж не наважиться на такий крок.

Зверніть увагу! Окрім визнання, у Москві публічно обговорюють військову "допомогу" своїм найманцям на Донбасі. Хочуть дати бойовикам зброю. Зокрема, переносні зенітно-ракетні комплекси, протитанкові снаряди, міни.

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