Вони хочуть налякати усіх визнанням того, що і так було раніше.
До теми Росія у ТКГ виправдовувалась за спроби узаконити бойовиків на Донбасі
"Кулібіни" – на звалище історії
А то ми раніше думали, що "ДНР/ЛНР" – це абсолютно незалежні від Росії утворення, які Росія навіть не визнає. Ну а їхня зброя береться з невідомих джерел.
Наприклад, місцеві "кулібіни" виробляють. Підпиляли, підварили – і з комбайну одержали танк. А за "викрийками" з журналу "Юний технік" зібрали з металобрухту систему залпового вогню.
Легалізація терористів
А тепер все буде не так. Російські окупанти стануть легальними та офіційними, а їхня зброя – легальною та офіційною.
Україна роки витратила на доведення того, що "їх там є". А тепер Росія хоче усіх налякати тим, що вона саме це визнає.
Дуже хитрий план.