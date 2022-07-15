Об "опасениях" относительно возможности дальнейшей контрабанды оружия, которое Украина получает от западных партнеров, со ссылкой на три "источника" написало издание Financial Times. Министр обороны Украины Алексей Резников опроверг такие упреки.

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"Мы должны выжить. Сейчас у нас нет мотивов вывозить оружие из Украины", – заявил Алексей Резников.

Он также добавил, что несколько союзников Украины направили своих представителей, чтобы проверить обращение предоставленного ими вооружения. Министр обороны Украины пригласил и другие страны увидеть, где и как украинские военные используют предоставленное вооружение.

Резников отметил, что Украина использует программное обеспечение НАТО, приобретенное в 2019 году, чтобы наблюдать за местом пребывания и использованием поставляемого Западом вооружения.

Кроме того, тяжелое вооружение, поставляемое Украине (155-миллиметровые гаубицы или ракетные системы), оборудовано GPS-трекерами, поэтому его можно отследить и с помощью спутников. Относительно меньшего вооружения, среди которого переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger или беспилотники-камикадзе Switchblade, то они находятся под строгим контролем.

Министр обороны заверил, что постоянно на связи со своими коллегами из других стран. И пока вопрос о возможной контрабанде оружия, которое предоставляли Украине, не возникал.

Также не было зафиксировано контрабандного вывоза этого оружия за пределы Украины. Этого не зафиксировали ни Европол, ни другие правоохранительные органы в Европе. И только дважды вооружение покидало пределы Украины. Первый раз – для ремонта гаубицы, которая была поставлена из-за границы. Второй случай – когда подбитая российская техника была отправлена для показа в Варшаве и Праге.

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