Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Александр Мусиенко. Он подчеркнул, что обстрелы и уничтожение инфраструктуры и складов с российскими боеприпасами, которыми бьют по украинским городам, продолжаются.

К теме Враг перемещает свои склады подальше от линии фронта: будут ли туда достигать ВСУ

Проблемы оккупантов

Мусиенко подчеркнул, что такие обстрелы не прекратятся, пока все склады захватчиков на оккупированных территориях не уничтожат. То есть это очевидная позиция.

Кроме того, по его словам, следующим этапом должно стать предоставление Украине от партнеров более дальнобойных систем, в том числе ракеты к системам HIMARS, которые могут попадать на расстояние до 150 километров, чтобы переносить удары дальше.

Мусиенко объяснил, что тогда это создаст очень серьезные проблемы для российской логистики, поскольку они будут вынуждены двигаться по большим колоннам. В то же время, такие колонны может выявлять украинская разведка и уничтожать наша артиллерия, чтобы они не могли прибывать к линии фронта.

Это очень правильная тактика, фактически – это удар в сердце российской военной машины и манеры ведения боевых действий, поскольку без артиллерии оккупанты воевать не могут.

– заявил Мусиенко.

Важно не давать захватчикам передышки

По оценкам специалистов, около месяца назад, когда были активные бои под Северодонецком и Лисичанском, Россия выпускала по Украине от 5 до 6 тысяч артиллерийских снарядов в сутки. Так что если уничтожать и уменьшать такие возможности захватчиков, ликвидируя склады на местах, оккупанты будут лишены серьезной возможности ведения наступательных действий.

Читайте на сайте ВСУ уничтожили еще одну танковую роту врага: у оккупантов огромные потери

Как подчеркнул Мусиенко, сейчас важно не давать российским оккупантам "передышку", чтобы они не могли искать другие места и переоборудовать их под склады боеприпасов, а сразу это все уничтожать.

Думаю, оккупанты будут вынуждены перенести свои склады и арсеналы дальше линии фронта, чтобы избегать поражения. В то же время это будет вызывать логистические сложности,

– заявил военный эксперт.

Что нужно Украине сейчас

Впрочем, как подчеркнул Мусиенко, победить россию и выбросить оккупантов с украинской земли – без систем, которые могут бить дальше, военной авиации (штурмовой и тактической), беспилотников, осуществляющих разведывательно-наблюдательные цели и координацию артиллерийского огня, а также дронов-камикадзе, которые могут бить по системам радиоэлектронной борьбы и радарам систем противовоздушной обороны – будет сложно.

"Поэтому я надеюсь, что следующим этапом, в частности, и на конференции "Рамштайн", а также в пакетах ленд-лиз будет вопрос авиации и дальнобойных систем вооружения", – подчеркнул военный эксперт.

Мусиенко рассказал о намерениях оккупантов перенести склады с боеприпасами: смотрите видео



ВСУ уничтожают склады оккупантов: последние новости