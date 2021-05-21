1. Всі експерти та представники бізнесу зійшлися у думці, що найбільш неприйнятною та загрозливою для кожного підприємства, що працює у сфері зовнішньоекономічної діяльності, є пропонована норма про недостовірне декларування. Вона сконструйована таким чином, що будь-яка митна декларація може стати підставою для кримінального провадження.

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Кримінально караним пропонують зробити, наприклад, ненадання при митному оформленні точних і достовірних відомостей про товари, якщо через це не сплачено митні платежі у розмірі 147 550 гривень (станом на 2021 рік).

Як відомо з практики застосування статей Митного кодексу щодо відповідальності за порушення митних правил, у митного органу та у декларанта завжди були, є і будуть різні суб'єктивні погляди на митну вартість, код товару, країну походження, тощо, тобто на те, чи повні та чи правильні відомості вказані в митній декларації. Завжди будуть суперечки і судові спори щодо визначення митної вартості, є і велика кількість дискусій щодо визначення коду товарів, коли митниця, як правило, визначає той код, на який передбачена вища ставка мита, тощо. Якщо ж ця норма про недостовірне декларування стане злочином відповідно до ККУ, то митник буде займатися не митним оформленням товарів, а вишуковуванням причини "причепитися" до того чи іншого пункту в митній декларації.

Адже якщо він цього не зробить: не збільшить митну вартість, не поставить під сумнів код, вагу, країну походження, тощо – його дії можуть бути кваліфіковані за цією ж статтею, як сприяння в недостовірному декларуванні, за що пропонують передбачити покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 11 років.

Не виникає сумніву, що митник, щоб раптом комусь не "посприяти" та не стати обвинуваченим у кримінальному провадженні, буде в кожній митній декларації ставити під сумнів кожен пункт, який впливає на сплату митних платежів.

2. Неабиякого занепокоєння викликає і те, що досудове розслідування цих справ пропонують надати податковій міліції, відновлюючи її повноваження та фактично легалізовуючи її не у повній мірі законний статус на сьогодні. Надалі ж цим має займатися БЕБ. Той, який поки що існує у вигляді постанови КМУ на пів сторінки. А щодо норми про розслідування цих злочинів податковою міліцією до її ліквідації, зазначу наступне: як відомо, немає нічого більш постійного, ніж тимчасове…

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3. Хто ж від цього виграє?

Відповідь очевидна: перший бенефіціар (і за сумісництвом неявний автор цих норм) – правоохоронці! Вони отримають необмежені можливості кримінально-правового тиску на кожне підприємство і в чергове всіх митників "підвішують на гачок". Другий можливий бенефіціар – власники митних терміналів та складів зберігання. Адже строки митного оформлення істотно збільшаться, декларанти з метою уникнення помилок відправника будуть огляди і виграшем товарів робити та поштучно все перераховувати. В них тепер на буде права на помилку! Всі ходитимуть під статтею, незалежно від наявності умислу. До того ж вилучені товари з метою забезпечення наступної конфіскації, як додаткового покарання, до завершення розслідування та до набрання вироком законної сили треба десь зберігати. А фактові провадження можна роками розслідувати.

4. Представники Громадської ради при Мінфіні та Держмитслужбі, а також представники Європейської Бізнес Асоціації, Американської торговельної палати в Україні, Асоціації митних посередників України, Асоціації платників податків України, експерти від Міністерства фінансів, які брали участь у засіданні, були майже одностайні у висновках щодо небезпечності таких норм даного законопроєкту, для доброчесного та сумлінного бізнесу. Як було правильно зазначено, "він містить багато ризиків та наробить більшої шкоди, ніж очікувана від нього користь".

5. Загальна думка всіх експертів полягає у тому, що на першому етапі, поки БЕБ ще не створено, та поки він буде створюватись і починати досудові розслідування, вчитися їх розслідувати, можна підтримати криміналізацію незаконного переміщення підакцизних товарів, продискутувавши при цьому з фахівцями у галузі кримінального права, з науковцями, з профільними громадськими та бізнес-організаціями поріг кримінальної відповідальності та чи варто відносити до предметів такого злочину транспортні засоби особистого використання.

6. В частині криміналізації контрабанди товарів широкого вжитку, експерти вказують на доволі невдалу редакцію пропонованої статті Кримінального кодексу, причому невдалу в різних її аспектах.

Перш за все, в частині порогу кримінальної відповідальності, який є необґрунтовано низьким – 113 500 грн вартість предметів контрабанди, що означає близько 35 тис грн несплачених митних платежів, розрахованих за найвищими ставками. Митні платежі, як відомо, є податками відповідно до статті 9 Податкового кодексу України.

В той час, як в статті 212 КК "ухилення від сплати податків» поріг кримінальної відповідальності за ухилення від сплати тих самих податків становить 3 млн 405 тис несплачених податків. Пропонований поріг для злочину «контрабанда товарів» є неприйнятним і за своєю правовою природою – це має бути не вартість предметів злочину, а розмір несплачених митних платежів.

Друге, слід повністю переглянути санкції пропонованої норми. Наведу приклад, за частиною 2 статті 201-2 пропонується таке покарання: штраф 850-1,2 млн або позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Це величезна дискреція для правозастосовчих органів, яка дає їм право на власний розсуд визначати, кому просити та призначити покарання у вигляді штрафу, а кому у вигляді позбавлення волі на 10 років! Така невиправдана диференціація є вкрай суб'єктивною та є корупціогенним фактором! Думали, що то від юридичної необізнаності так написали? Але наші експерти чітко встановили, для чого це робиться, і чому покарання за одне і те ж діяння пропонується визначити від штрафу до 10 років позбавлення волі. Наявність в санкції статті покарання у вигляді позбавлення волі на тривалий строк, робить цей злочин тяжким чи навіть особливо тяжким, а це, своєю чергою, відповідно до КПК дозволяє правоохоронцям безперешкодно застосовувати весь спектр негласних слідчих дій та тривалий час "документувати", прослуховувати і т.д. підприємців.

7. Консолідована позиція – законопроєкт №5420 потребує істотного доопрацювання, деякі норми в ньому категорично не прийнятні, а інші концептуально підтримуються, але мають бути істотно доопрацьовані.

8. Ухвалювати закон з нормою про кримінальну відповідальність за неповне чи неточне декларування, з якої стирчать вуха силовиків в очікуванні їх масового заходу на митні пости та тиску на бізнес з новими повноваженнями – це злочин проти всього українського бізнесу!