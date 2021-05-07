Законопроєкт №5420 передбачає криміналізацію контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також їх недостовірного декларування. Верховна Рада має розглянути законопроєкт, текст якого з'явився на сайті.
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Яка відповідальність чекає порушників за новим законопроєктом
За контрабанду товарів:
- у значному розмірі – штраф у розмірі 170 – 245 тисяч гривень;
- у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, службовою або раніше судимою за контрабанду особою – штраф від 850 тисяч гривень до 1,275 мільйона гривень або позбавлення волі на 5 – 10 років з позбавленням права обіймати посади до 3 років та з конфіскацією майна;
- організованою групою – позбавлення волі на 7 – 11 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років з конфіскацією майна.
За контрабанду підакцизних товарів:
- у значному розмірі – штраф 340 – 680 тисяч гривень або позбавлення волі до 3 років;
- вчинену за попередньою змовою групою осіб, службовою або раніше судимою особою – штраф 1,2 – 2,4 мільйона гривень або позбавлення волі на 6 – 11 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років з конфіскацією майна;
- вчинену організованою групою – позбавленням волі на 10 – 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 3 років та з конфіскацією майна.
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За недостовірне декларування товарів:
- штраф від 170 тисяч гривень до 2,4 мільйона гривень;
- вчинені особою, раніше судимою або за попередньою змовою групою осіб – штраф від 765 тисяч до 1,02 мільйона гривень або позбавленням волі на строк 3 – 5 років.
- якщо при цьому дії призвели або могли призвести до зменшення або звільнення від сплати митних платежів у великих розмірах – штраф 1,6 – 2,04 мільйона гривень або позбавленням волі на 5 – 8 років.
Коротка передісторія
- 23 квітня Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про криміналізацію контрабанди.
- 2 квітня РНБО запровадила персональні санкції проти 10 українських контрабандистів. Президент заявив, що державний бюджет через їхні дії недоотримав близько 300 мільярдів.
- 15 квітня запровадили санкції ще проти 12 фізичних та юридичних осіб.