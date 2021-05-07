Законопроект №5420 предусматривает криминализацию контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также их недостоверного декларирования. Верховная Рада должна рассмотреть законопроект, текст которого уже появился на сайте Рады.
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Какая ответственность ждет нарушителей по новому законопроекту
За контрабанду товаров:
- в значительном размере – штраф в размере 170 – 245 тысяч гривен;
- в больших размерах по предварительному сговору группой лиц, служебным или ранее судимым за контрабанду лицом – штраф от 850 тысяч гривен до 1,275 миллиона гривен или лишение свободы на 5 – 10 лет с лишением права занимать должности до 3 лет и с конфискацией имущества;
- организованной группой – лишение свободы на 7 – 11 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет с конфискацией имущества.
За контрабанду подакцизных товаров:
- в значительном размере – штраф 340 – 680 тысяч гривен или лишение свободы до 3 лет;
- совершенную по предварительному сговору группой лиц, служебным или ранее судимым лицом – штраф 1,2 – 2,4 миллиона гривен или лишение свободы на 6 – 11 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет с конфискацией имущества;
- совершенную организованной группой – лишением свободы на 10 – 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет и с конфискацией имущества.
По этой статье контрабанда считается значительной, если общая стоимость превышает необлагаемый минимум доходов (17 гривен – 24 канал) граждан более чем в 50 раз, а большой – если общая стоимость превышает минимум более чем в 400 раз,
– говорится в законопроекте.
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За недостоверное декларирование товаров:
- штраф от 170 тысяч гривен до 2,4 миллиона гривен;
- совершенное лицом, ранее судимым или по предварительному сговору группой лиц – штраф от 765 тысяч до 1,02 миллиона гривен или лишением свободы на срок 3 – 5 лет.
- если при этом действия привели или могли привести к уменьшению или освобождению от уплаты таможенных платежей в крупных размерах – штраф 1,6 – 2,04 миллиона гривен или лишение свободы на 5 – 8 лет.
Краткая предыстория
- 23 апреля Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о криминализации контрабанды.
- 2 апреля СНБО ввела персональные санкции против 10 украинских контрабандистов. Президент заявил, что государственный бюджет из-за их действий недополучил около 300 миллиардов.
- 15 апреля ввели санкции еще против 12 физических и юридических лиц.