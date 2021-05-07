Законопроект №5420 предусматривает криминализацию контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также их недостоверного декларирования. Верховная Рада должна рассмотреть законопроект, текст которого уже появился на сайте Рады.

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Какая ответственность ждет нарушителей по новому законопроекту

За контрабанду товаров:

в значительном размере – штраф в размере 170 – 245 тысяч гривен;

в больших размерах по предварительному сговору группой лиц, служебным или ранее судимым за контрабанду лицом – штраф от 850 тысяч гривен до 1,275 миллиона гривен или лишение свободы на 5 – 10 лет с лишением права занимать должности до 3 лет и с конфискацией имущества;

организованной группой – лишение свободы на 7 – 11 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет с конфискацией имущества.

Важно! Контрабанда считается значительного размера, если общая стоимость ее предметов превышает необлагаемый минимум доходов граждан более чем в 100 раз. Большого размера – если общая стоимость предметов превышает необлагаемый минимум более чем в 600 раз.

За контрабанду подакцизных товаров:

в значительном размере – штраф 340 – 680 тысяч гривен или лишение свободы до 3 лет;

совершенную по предварительному сговору группой лиц, служебным или ранее судимым лицом – штраф 1,2 – 2,4 миллиона гривен или лишение свободы на 6 – 11 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет с конфискацией имущества;

совершенную организованной группой – лишением свободы на 10 – 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет и с конфискацией имущества.

По этой статье контрабанда считается значительной, если общая стоимость превышает необлагаемый минимум доходов (17 гривен – 24 канал) граждан более чем в 50 раз, а большой – если общая стоимость превышает минимум более чем в 400 раз,

– говорится в законопроекте.

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За недостоверное декларирование товаров:

штраф от 170 тысяч гривен до 2,4 миллиона гривен;

совершенное лицом, ранее судимым или по предварительному сговору группой лиц – штраф от 765 тысяч до 1,02 миллиона гривен или лишением свободы на срок 3 – 5 лет.

если при этом действия привели или могли привести к уменьшению или освобождению от уплаты таможенных платежей в крупных размерах – штраф 1,6 – 2,04 миллиона гривен или лишение свободы на 5 – 8 лет.

Краткая предыстория