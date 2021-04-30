В Офисе генпрокурора обсудили возможную криминализацию контрабанды подакцизных товаров. Пока соответствующий законопроект не приняли, полноценно расследовать и наказывать за контрабанду выходит неэффективно.

Власти отмечают: санкции против десятки контрабандистов не обеспечивают исполнения уголовных производств. Важно ввести уголовную ответственность за перевозку подакцизных товаров.

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Санкции против контрабандистов и криминализация контрабанды

Заместитель генпрокурора Алексей Симоненко подчеркнул, что расследования в отношении этой десятки, не обеспечат общего выполнения задач уголовного судопроизводства в борьбе с контрабандой. Все потому, что за контрабанду подакцизных товаров нет уголовной ответственности.

Выявление и расследование уклонения от уплаты таможенных платежей находится в неудовлетворительном состоянии. А это приводит к ненаполнению бюджета. По приблизительным расчетам различных профильных ассоциаций, цифра потерь государственного бюджета от уклонения уплаты налогов составляет около 45 миллиардов гривен в год, отметил заместитель генпрокурора.

Важно! Президент Владимир Зеленский 23 апреля внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о расширении уголовной ответственности за контрабанду. Сейчас, пока его не приняли, за незаконную перевозку товаров через таможенную территорию предусмотрена только административная ответственность.

В Офисе генпрокурора отмечают: необходимо также усилить борьбу с продажей контрабандных товаров на рынках Украины.

Санкции против контрабандистов: что известно