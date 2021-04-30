Санкции против "топ-10 контрабандистов" не победят это явление в целом, – Генпрокуратура
В Офисе генпрокурора обсудили возможную криминализацию контрабанды подакцизных товаров. Пока соответствующий законопроект не приняли, полноценно расследовать и наказывать за контрабанду выходит неэффективно.
Источник:Офис генпрокурора
Власти отмечают: санкции против десятки контрабандистов не обеспечивают исполнения уголовных производств. Важно ввести уголовную ответственность за перевозку подакцизных товаров.
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Санкции против контрабандистов и криминализация контрабанды
Заместитель генпрокурора Алексей Симоненко подчеркнул, что расследования в отношении этой десятки, не обеспечат общего выполнения задач уголовного судопроизводства в борьбе с контрабандой. Все потому, что за контрабанду подакцизных товаров нет уголовной ответственности.
Выявление и расследование уклонения от уплаты таможенных платежей находится в неудовлетворительном состоянии. А это приводит к ненаполнению бюджета. По приблизительным расчетам различных профильных ассоциаций, цифра потерь государственного бюджета от уклонения уплаты налогов составляет около 45 миллиардов гривен в год, отметил заместитель генпрокурора.
В Офисе генпрокурора отмечают: необходимо также усилить борьбу с продажей контрабандных товаров на рынках Украины.
Санкции против контрабандистов: что известно
- СНБО 2 апреля ввела персональные санкции против 10 украинских контрабандистов.
- Президент заявил, что действия этих людей привели к миллиардным убыткам.
- Зеленский отметил – это 10 – только начало борьбы с контрабандой.
- Трех человек, которых называют причастными к масштабной контрабанде, лишили украинского гражданства.
- 14 апреля появилась информация, что правительство готовит депортацию 3 бывших граждан Украины, которые попали под эти санкции. Речь об Альперине, Араике Амирханяне, Александре Еримичуке.
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