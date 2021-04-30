В Офісі генпрокурора обговорили можливу криміналізацію контрабанди підакцизних товарів. Поки відповідний законопроєкт не ухвалили, повноцінно розслідувати і карати за контрабанду виходить неефективно.

Влада зазначає: санкції проти десятки контрабандистів не забезпечують виконання кримінальних проваджень. Важливо ввести кримінальну відповідальність за перевезення підакцизних товарів.

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Санкції проти контрабандистів і криміналізація контрабанди

Заступник генпрокурора Олексій Симоненко наголосив, що розслідування щодо цієї десятки, не забезпечать загального виконання завдань кримінального провадження в боротьбі із контрабандою. Усе через те, що за контрабанду підакцизних товарів немає кримінальної відповідальності.

Стан виявлення та розслідування ухилення сплати митних платежів є у незадовільному стані. А це призводить до ненаповнення бюджету. За приблизними розрахунками різних профільних асоціацій, цифра втрат державного бюджету від ухилення сплати податків складає близько 45 мільярдів гривень на рік, зазначив заступник генпрокурора.

Важливо! Президент Володимир Зеленський 23 квітня вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про розширення кримінальної відповідальності за контрабанду. Наразі, поки його не ухвалили, за незаконне перевезення товарів через митну територію передбачена лише адміністративна відповідальність.

В Офісі генпрокурора зазначають: необхідно також посилити боротьбу з продажем контрабандних товарів на ринках України.

Санкції проти контрабандистів: що відомо