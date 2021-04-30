Санкції проти "топ-10 контрабандистів" не поборють це явище загалом, – генпрокуратура
В Офісі генпрокурора обговорили можливу криміналізацію контрабанди підакцизних товарів. Поки відповідний законопроєкт не ухвалили, повноцінно розслідувати і карати за контрабанду виходить неефективно.
Джерело:Офіс генпрокурора
Влада зазначає: санкції проти десятки контрабандистів не забезпечують виконання кримінальних проваджень. Важливо ввести кримінальну відповідальність за перевезення підакцизних товарів.
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Санкції проти контрабандистів і криміналізація контрабанди
Заступник генпрокурора Олексій Симоненко наголосив, що розслідування щодо цієї десятки, не забезпечать загального виконання завдань кримінального провадження в боротьбі із контрабандою. Усе через те, що за контрабанду підакцизних товарів немає кримінальної відповідальності.
Стан виявлення та розслідування ухилення сплати митних платежів є у незадовільному стані. А це призводить до ненаповнення бюджету. За приблизними розрахунками різних профільних асоціацій, цифра втрат державного бюджету від ухилення сплати податків складає близько 45 мільярдів гривень на рік, зазначив заступник генпрокурора.
В Офісі генпрокурора зазначають: необхідно також посилити боротьбу з продажем контрабандних товарів на ринках України.
Санкції проти контрабандистів: що відомо
- РНБО 2 квітня ввела персональні санкції проти 10 українських контрабандистів.
- Президент заявив, що дії цих людей призвели до мільярдних збитків.
- Зеленський наголосив – ця 10 – лише початок боротьби із контрабандою.
- Трьох людей, яких називають причетними до масштабної контрабанди, позбавили українського громадянства.
- 14 квітня з'явилась інформація, що уряд готує депортацію 3 колишніх громадян України, які потрапили під ці санкції. Мовилось про Альперіна, Араїка Амірханяна, Олександра Єрімічука.
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