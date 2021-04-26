Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что не стоит путать режим санкций Совета нацбезопасности и обороны без решения суда с уголовным процессом. По его словам, государство должно эффективно реагировать на каждую угрозу.

Ермак отметил, что все санкции СНБО вводят исключительно в рамках действующего закона. При этом соблюдаются все необходимые процедуры.

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Председатель ОПУ заявил, что санкции являются быстрым реагированием в том случае, когда на основании полученных данных от СБУ и других уполномоченных органов СНБО принимает решение об устранении угрозы нацбезопасности.

Он отметил, что уголовный процесс при этом также должен быть и именно это сейчас можно увидеть в работе правоохранителей.

Я бы вас призвал не путать режим санкций и уголовный процесс,

– заявил Ермак.

Для санкций должны быть основания

Глава ОПУ отметил, что санкции нельзя применять к какому-либо человеку, ведь для этого должны быть веские основания. Как он рассказал, как только уполномоченный орган предоставляет СНБО соответствующую информацию, там принимают решение по этому поводу.

Ермак также отметил, что во время гибридной войны против Украины применяют различные средства давления, а не только военные. В частности, говорится о действиях с использованием сетей контрабандистов или преступных организаций.

"В такой войне много переплетается, так и государство должно реагировать эффективно на каждую угрозу", – отметил он.

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Как подытожил Ермак, если эффективной реакцией на такие действия будут санкции, то их применение абсолютно справедливо.

Последние санкции СНБО: коротко