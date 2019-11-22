"Контрабандист" Фирманюк рассказал о встрече с Нефедовым

Бизнесмен Орест Фирманюк, которого глава Таможенной службы Максим Нефедов назвал одним из "главных контрабандистов", знает чиновника лично.

Об этом он рассказал в интервью УНН. Фирманюк говорит, что встречался с Нефедовым в его рабочем кабинете в Минфине, еще до назначения на таможню – обсуждали концепцию ее реформирования.

"Услышать от Нефедова свою фамилию как контрабандиста было очень неожиданно, ведь я с ним встречался, общался, и даже предлагал свое видение реформы таможни и, открою секрет, некоторые из этих идей нашли свое место в его концепции "Новой таможни"... Если он какие-то мои идеи услышал, считаю, это очень круто, ведь он – человек новый, ему сложно во всем разобраться. Поэтому здесь без советов невозможно. Есть люди, которые многое знают, которые имеют положительный опыт развития таможни, и не обо мне речь. Тот самый Хорошковский, Макаренко. При них, кстати, таможня была самая прозрачная", – говорит Фирманюк.

По словам бизнесмена, у Нефедова есть целый отдел, который отслеживает контрабанду на таможне, поэтому лучше информацию брать оттуда, а не из прессы.

Он сказал, что читал об этом в прессе, но фактов, подтверждающих, что я контрабандист, – нет. Странно, что руководитель таможни берет такую информацию из прессы, а не изнутри своей структуры... У него есть целый департамент по "контрабанде", который должен был ему давно подготовить справку, что такое контрабанда, кто этим занимается, и какой она бывает,

– отметил Фирманюк.

Сам он рассказывает, что названные Нефедовым так называемые контрабандисты вообще-то "в третьем десятке на третьей полочке". То, что в Украине называют контрабандой – на самом деле является оптимизацией налогообложения. И крупнейшие оптимизаторы – это не импортеры, а экспортеры, главные среди которых – аграрные монстры Кернел, Нибулон, Cargill.

"Украина – аграрная держава, но из-за коррупции агропромышленные предприятия занижают в разы показатели урожайности, чтобы не платить налог на прибыль.

Зерно, горох, нут, подсолнечник скупают за кэш у аграриев, подкладывают под них какие-то документы, за этими фиктивными документами зерно экспортируют, а эти фиктивные фирмы закрывают. 60-65% сельхозпродукции, которая идет на экспорт, без документов – не уплачено ни копейки налогов. Потому что фирмы сразу закрывают, а деньги в кэше. Все.

А объемы такого экспорта таковы, что сложно представить. И все под прикрытием тех же структур, что прикрывают импортные схемы. Таможня, СБУ, налоговая. Именно аграрные экспортеры – главные "контрабандисты", и странно, что Нефедов об этом не говорит.

Может, не знает, тогда это – некомпетентность. А может, боится называть. Тогда его реформу можно считать завершенной. Конечно, ему удобно назвать фамилии со СМИ. Что-то же он должен говорить. Но те, кто "в теме", прекрасно понимают такой его ляп", – сказал Фирманюк.

За аграриями крупнейшими оптимизаторами считаются торговые сети, продолжает он.

И не важно, чем они торгуют. Электроникой – как Цитрус или АЛЛО, продуктами – как Сильпо или Новус, или строительными материалами – как Эпицентр. Они сами – и заказчики импортного товара, и логисты, и реализаторы. В них – замкнутая система, в которой оптимизация налогообложения идет на каждом этапе. От занижения стоимости в инвойсах во время растаможки, когда товар за 100 гривен декларируют как товар за 20 грн и платят налогов в 5 раз меньше, и к реализации, которая идет, например, через искусственные Фопы, чтобы не платить налоги,

– рассказывает Фирманюк.

Уже после этих "контрабандистов" идут локальные, как правило, "приграничні" ОПГ, которые обустроили себе "окно" на том или ином границе и под заказ доставляют тот или иной груз, тоже манипулируя стоимостью, весом, кодами, объясняет бизнесмен.

"Четвертый ярус "контрабанды" – это, в основном, белые компании, которых заставляют под давлением идти на таможню или в "местных баронов" и что-то просить и решать вопрос. Этим занимаются, во-первых, логистические компании, которые предоставляют услугу "технического" импортера для малого бизнеса. Того бизнеса, который покрывает страну своими товарами через рынки: "7 километр", Хмельницкий, "Калинка".

Во-вторых, это те компании и малые бизнесы, которые самостоятельно пытаются что-то ввезти в страну и натыкаются на реалии таможни и давление СБУ. Таможенным кодексом их загоняют в взятки, потому что деньги на это где-то надо брать, и они идут в схему минимизации. Это очень большая прослойка, кстати. Ни одна компания, которая завозит груз в Украину, не хочет добровольно нарушать закон", – отмечает Фирманюк.

Как и большинство компаний, себя Фирманюк относит к четвертой звена.

"На четвертом, как большинство предприятий Украины. Но нас, логистов, почему-то, все считают главной проблемой. Но это, я так понимаю, для Нефедова удобно, когда ведешь мифическую борьбу. Надо же кого-то гонять. Не Эпицентр с Нибулоном, в конце концов. Они ему, как говорится, "не по зубам".

Поэтому он и хватает информацию из сливных бачков. Хотя это не уровень главы таможни. Он должен понимать структуру и суть таких процессов", – резюмировал Фирманюк.