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      "Контрабандист" Фірманюк розповів про зустріч з Нефьодовим

      279 Читать новость на русском
      Орест Фірманюк / unn.com.ua

      Бізнесмен Орест Фірманюк, якого очільник Митної служби Максим Нефьодов охрестив одним із "головних контрабандистів", знає посадовця особисто.

      Про це він розповів в інтерв’ю УНН. Фірманюк каже, що зустрічався з Нефьодовим в його робочому кабінеті в Мінфіні, ще до призначення на митницю – обговорювали концепцію її реформування.

      "Почути від Нефьодова своє прізвище як контрабандиста було дуже несподівано, адже я з ним зустрічався, спілкувався, та навіть пропонував своє бачення реформи митниці і, відкрию секрет, деякі з цих ідей знайшли своє місце в його концепції "Нової митниці"... Якщо він якісь мої ідеї почув, вважаю, це дуже круто, адже він – людина нова, йому складно в усьому розібратися. Тому тут без порад неможливо. Є люди, які багато чого знають, які мають позитивний досвід розвитку митниці, і не про мене йдеться. Той самий Хорошковський, Макаренко. При них, до речі, митниця була найбільш прозора", – каже Фірманюк.

      За словами бізнесмена, у Нефьодова є цілий відділ, який відслідковує контрабанду на митниці, тож краще інформацію брати звідти, а не з преси.

      Він сказав, що читав про це в пресі, але фактів, які підтверджують, що я контрабандист, – немає. Дивно, що керівник митниці бере таку інформацію з преси, а не зсередини своєї структури… В нього є цілий департамент по "контрабанді", який мав йому давно підготувати довідку, що таке контрабанда, хто цим займається, і якою вона буває, 
      – зазначив Фірманюк.

      Сам він розповідає, що названі Нефьодовим так звані контрабандисти взагалі-то "в третьому десятку на третій поличці". Те, що в Україні називають контрабандою – насправді є оптимізацією оподаткування. І найбільші оптимізатори – це не імпортери, а експортери, головні серед яких – аграрні монстри Кернел, Нібулон, Cargill.

      "Україна – аграрна держава, але через корупцію агропромислові підприємства занижують в рази показники урожайності, щоб не платити податок на прибуток.

      Зерно, горох, нут, соняшник скуповують за кеш в аграріїв, підкладають під них якісь документи, за цими фіктивними документами зерно експортують, а ці фіктивні фірми закривають. 60-65% сільгосппродукції, яка йде на експорт, без документів – не сплачено ні копійки податків. Бо фірми одразу закривають, а гроші в кеші. Все.

      А об’єми такого експорту такі, що складно уявити. І все – під прикриттям тих самих структур, що прикривають імпортні схеми. Митниця, СБУ, податкова. Саме аграрні експортери – головні "контрабандисти", і дивно, що Нефьодов про це не говорить.

      Може, не знає, тоді це – некомпетентність. А може, боїться називати. Тоді його реформу можна вважати завершеною. Звісно, йому зручно назвати прізвища зі ЗМІ. Щось же він має казати. Але ті, хто "в темі", чудово розуміють такий його ляп", – сказав Фірманюк.

      За аграріями найбільшими оптимізаторами вважаються торговельні мережі, продовжує він.

      І не важливо, чим вони торгують. Електронікою – як Цитрус або АЛЛО, продуктами – як Сільпо або Новус, чи будівельними матеріалами – як Епіцентр. Вони самі – і замовники імпортного товару, і логісти, і реалізатори. У них – замкнута система, в якій оптимізація оподаткування йде на кожному етапі. Від заниження вартості в інвойсах під час розмитнення, коли товар за 100 гривень декларують як товар за 20 грн і сплачують податків у 5 разів менше, і до реалізації, яка йде, наприклад, через штучні ФОПи, щоб не платити податки,
      – розповідає Фірманюк.

      Вже після цих "контрабандистів" йдуть локальні, як правило, "приграничні" ОЗГ, які облаштували собі "вікно" на тому чи іншому кордоні і під замовлення доставляють той чи інший вантаж, теж маніпулюючи вартістю, вагою, кодами, пояснює бізнесмен.

      "Четвертий ярус "контрабанди" – це, в основному, білі компанії, яких змушують під тиском йти на митницю або до "місцевих баронів" і щось просити та вирішувати питання. Цим займаються, по-перше, логістичні компанії, які надають послугу "технічного" імпортера для малого бізнесу. Того бізнесу, який покриває країну своїми товарами через ринки: "7 кілометр", Хмельницький, "Калинка".

      По-друге, це ті компанії та малі бізнеси, які самотужки намагаються щось ввезти в країну та натикаються на реалії митниці та тиск СБУ. Митним кодексом їх заганяють в хабарі, бо гроші на це десь треба брати, і вони йдуть в схему мінімізації. Це дуже великий прошарок, до речі. Жодна компанія, яка завозить вантаж в Україну, не хоче добровільно порушувати закон", – констатує Фірманюк.

      Як і більшість компаній, себе Фірманюк відносить до четвертої ланки.

      "На четвертому, як більшість підприємств України. Але нас, логістів, чомусь, всі вважають головною проблемою. Але це, я так розумію, для Нефьодова зручно, коли ведеш міфічну боротьбу. Треба ж когось ганяти. Не Епіцентр з Нібулоном, врешті-решт. Вони йому, як кажуть, "не по зубах".

      Тому він і хапає інформацію зі зливних бачків. Хоча це не рівень голови митниці. Він має розуміти структуру і суть таких процесів", – резюмував Фірманюк.

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      Теги: Новини України Максим Нефьодов
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