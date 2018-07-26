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Контрабанду леса видят все, кроме главы Гослесагентства, – Галасюк

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Вывоз древесины
Вывоз древесины / informator.news

Руководство Гослесагентства остается единственными людьми в стране, которые упорно "не видят" масштабов контрабанды леса из Украины.

Об этом Виктор Галасюк, председатель Комитета ВР по вопросам промышленной политики и предпринимательства, депутат от Радикальной партии иронично написал на своей странице в Facebook.

По его мнению, лесное ведомство оказалась основным выгодоприобретателем от наложенного президентом Петром Порошенко вето на закон, которым вводились меры по предотвращению незаконного вывоза леса.

"У главы Гослеса очень много сомнений и безграничная благодарность Президенту Порошенко. Благодарит, благодарит, благодарит Президента за вето на запрет экспорта дров (наш с олегом Ляшко и коллегами Закон №5495 о сохранении украинских лесов). Почему я не удивлен", – написал Галасюк.

Галасюк предположил, что сомнения в серьезности исследования Earthsight, о масштабных нарушениях в украинских лесах, высказанные Бондарем, объясняются тем, что исследователи использовали более широкие массивы данных, чем те, которые предпочитает предоставлять Гослесагентство. При этом он подчеркнул, что информация, которая была представлена премьер-министру и на основании которой принималось решение о масштабных проверках лесхозов, была абсолютно качественной, а сам аудит – давно необходимым.

Нардеп уверен в правильности предложенного Радикальной партией решения – эмбарго на экспорт дров из Украины, под видом которых вывозится бизнес-древесина. Спрос на внутреннем рынке на дрова со стороны переработчиков оценивается в 1,5 млн тонн, что превышает объемы их экспорта, поэтому никакого вреда лесной отрасли запрет на вывоз не нанесет. "До 14000 (!) вагонов (!) леса (!) на Европу ушло в 2017 году вопреки мораторию – украинцы на границе видят, британские исследователи видят, команда РПЛ видит, уже и Премьер заметил, а глава Гослеса сомневается", – отметил народный депутат.

Куда более эмоционально отреагировал коллега Галасюка, нардеп-радикал Игорь Мосийчук. Он опубликовал фото Владимира Бондаря с примечанием, что "страна должна знать своих "держиморд". "Это недоразумение в таком высоком кресле, которое несет прямую ответственность за целую лесную отрасль в Украине позволяет себе необоснованные обвинения политиков, которые выступали и выступают за сохранение украинских лесов и развитие отечественной деревообрабатывающей отрасли.

И знаете почему эта держиморда так поступает? Правильно! – Коррупция! Незаконное обогащение за счет нашего украинского леса и вывоза необработанной древесины за рубеж – вот главная цель пребывания этого существа на посту!" – написал Мосийчук.

Он также предложил сообщить обо всех фактах коррупции в лесах ему лично или ВРУ и взялся переадресовать по правоохранительным органам.

Несколькими днями ранее в комментарии телеканалу "Сфера-ТВ.Луцк" Владимир Бондарь заявил, что законопроект №5495 о запрете на экспорт дров, инициированный "Радикальной партией" – "чистой воды политический заказ, выполнением которых известен Олег Ляшко", за выполнение которого Радикальная партия получила 1 млн долл. "К счастью, вмешался президент и наложил вето на этот – сказал он.

Он также заявил, что расследование британской неправительственной организации Earthsight является инспирированным и направлено на подрыв экономики страны. Поэтому решение Кабмина о масштабном аудите лесхоза, основанное на нем, было поспешным и не профессиональным.

Мораторий на экспорт леса-кругляка действует в Украине с 1 января 2017 года. Однако, за 2017 год вывезено более 1 млн тонн топливной древесины, из которых около 660 тыс. тонн – в страны ЕС.

Теги: Новости Украины Новости политики Радикальна партія Олег Ляшко
Источник: 24 Канал
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