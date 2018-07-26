Контрабанду лісу бачать всі, крім глави Держлісагентства, – Галасюк

Керівництво Держлісагентства залишається єдиними людьми в країні, які вперто "не бачать" масштабів контрабанди лісу з України.

Про це Віктор Галасюк, голова Комітету ВР з питань промислової політики і підприємництва, депутат від Радикальної партії іронічно написав на своїй сторінці в Facebook.

На його думку, лісове відомство виявилася основним вигодонабувачем від накладеного президентом Петром Порошенко вето на закон, яким вводилися заходи щодо запобігання незаконного вивозу лісу.

"У глави Держлісу дуже багато сумнівів і безмежна вдячність Президенту Порошенко. Дякує, дякує, дякує Президентові за вето на заборону експорту дров (наш з Олег Ляшко і колегами Закон №5495 про збереження українських лісів). Чомусь я не здивований", – написав Галасюк.

Галасюк припустив, що сумніви в серйозності дослідження Earthsight, про масштабні порушення в українських лісах, висловлені Бондарем, пояснюються тим, що дослідники використовували більш широкі масиви даних, ніж ті, які вважає за краще надавати Держлісагентство. При цьому він підкреслив, що інформація, яка була подана прем'єр-міністру і на підставі якої приймалося рішення про масштабні перевірки лісгоспів була абсолютно якісною, а сам аудит – давно необхідним.

Нардеп упевнений в правильності запропонованого Радикальної партією рішення – ембарго на експорт дров з України, під виглядом яких вивозиться бізнес-деревина. Попит на внутрішньому ринку на дрова з боку переробників оцінюється в 1,5 млн тонн, що перевищує обсяги їх експорту, тому ніякої шкоди лісовій галузі заборона на вивезення не нанесе. "До 14000 (!) вагонів (!) ліси (!) на Європу пішло в 2017 році всупереч мораторію – українці на кордоні бачать, британські дослідники бачать, команда РПЛ бачить, вже і Прем'єр зауважив, а глава Держлісу сумнівається", – зазначив народний депутат.

Куди більш емоційно відреагував колега Галасюка, нардеп-радикал Ігор Мосійчук. Він опублікував фото Володимира Бондаря з приміткою, що "країна повинна знати своїх "держиморд". "Це непорозуміння в такому високому кріслі, яке несе пряму відповідальність за цілу лісову галузь в Україні дозволяє собі необґрунтовані звинувачення політиків, які виступали і виступають за збереження українських лісів і розвиток вітчизняної деревообробної галузі.

І знаєте чому ця держиморда так чинить? Правильно! – Корупція! Незаконне збагачення за рахунок нашого українського лісу і вивезення необробленої деревини за кордон – ось головна мета перебування цієї істоти на посаді!", – написав Мосійчук.

Він також запропонував повідомити про всі факти корупції в лісах йому особисто або ВРУ і взявся переадресувати з правоохоронним органам.

Декількома днями раніше в коментарі телеканалу "Сфера-ТВ.Луцьк" Володимир Бондар заявив, що законопроект №5495 про заборону на експорт дров, ініційований "Радикальною партією" – "чистої води політичне замовлення, виконанням яких відомий Олег Ляшко", за виконання якого Радикальна партія отримала 1 млн дол. "На щастя, втрутився президент і наклав вето на цей – сказав він.

Він також заявив, що розслідування британської неурядової організації Earthsight є інспірованим і направлено на підрив економіки країни. Тому рішення Кабміну про масштабний аудит лісгоспу, засноване на ньому, був поспішним і не професійним.

Мораторій на експорт лісу-кругляка діє в Україні з 1 січня 2017 року. Проте, за 2017 рік вивезено понад 1 млн тонн паливної деревини, з яких близько 660 тис. тонн – до країн ЄС.