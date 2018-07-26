18:18
26 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
26°C 19°C
  • п'ятниця
    26°C 19°C
  • субота
    27°C 20°C
  • неділя
    30°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Мости дядечка Путіна. Нафталін та поп-зірки у російському кіно
Вєсті Кремля
20:59, 25 липня
Вєсті.UA. Фіаско Ляшка. Залізна леді України
Вєсті.UA
20:52, 25 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Контрабанду лісу бачать всі, крім глави Держлісагентства, – Галасюк

165 Читать новость на русском
Вивезення деревини
Вивезення деревини / informator.news

Керівництво Держлісагентства залишається єдиними людьми в країні, які вперто "не бачать" масштабів контрабанди лісу з України.

Про це Віктор Галасюк, голова Комітету ВР з питань промислової політики і підприємництва, депутат від Радикальної партії іронічно написав на своїй сторінці в Facebook.

На його думку, лісове відомство виявилася основним вигодонабувачем від накладеного президентом Петром Порошенко вето на закон, яким вводилися заходи щодо запобігання незаконного вивозу лісу.

"У глави Держлісу дуже багато сумнівів і безмежна вдячність Президенту Порошенко. Дякує, дякує, дякує Президентові за вето на заборону експорту дров (наш з Олег Ляшко і колегами Закон №5495 про збереження українських лісів). Чомусь я не здивований", – написав Галасюк.

Галасюк припустив, що сумніви в серйозності дослідження Earthsight, про масштабні порушення в українських лісах, висловлені Бондарем, пояснюються тим, що дослідники використовували більш широкі масиви даних, ніж ті, які вважає за краще надавати Держлісагентство. При цьому він підкреслив, що інформація, яка була подана прем'єр-міністру і на підставі якої приймалося рішення про масштабні перевірки лісгоспів була абсолютно якісною, а сам аудит давно необхідним.

Нардеп упевнений в правильності запропонованого Радикальної партією рішення ембарго на експорт дров з України, під виглядом яких вивозиться бізнес-деревина. Попит на внутрішньому ринку на дрова з боку переробників оцінюється в 1,5 млн тонн, що перевищує обсяги їх експорту, тому ніякої шкоди лісовій галузі заборона на вивезення не нанесе. "До 14000 (!) вагонів (!) ліси (!) на Європу пішло в 2017 році всупереч мораторію українці на кордоні бачать, британські дослідники бачать, команда РПЛ бачить, вже і Прем'єр зауважив, а глава Держлісу сумнівається", зазначив народний депутат.

Куди більш емоційно відреагував колега Галасюка, нардеп-радикал Ігор Мосійчук. Він опублікував фото Володимира Бондаря з приміткою, що "країна повинна знати своїх "держиморд". "Це непорозуміння в такому високому кріслі, яке несе пряму відповідальність за цілу лісову галузь в Україні дозволяє собі необґрунтовані звинувачення політиків, які виступали і виступають за збереження українських лісів і розвиток вітчизняної деревообробної галузі.

І знаєте чому ця держиморда так чинить? Правильно! Корупція! Незаконне збагачення за рахунок нашого українського лісу і вивезення необробленої деревини за кордон  ось головна мета перебування цієї істоти на посаді!", написав Мосійчук.

Він також запропонував повідомити про всі факти корупції в лісах йому особисто або ВРУ і взявся переадресувати з правоохоронним органам.

Декількома днями раніше в коментарі телеканалу "Сфера-ТВ.Луцьк" Володимир Бондар заявив, що законопроект №5495 про заборону на експорт дров, ініційований "Радикальною партією" "чистої води політичне замовлення, виконанням яких відомий Олег Ляшко", за виконання якого Радикальна партія отримала 1 млн дол. "На щастя, втрутився президент і наклав вето на цей  сказав він.

Він також заявив, що розслідування британської неурядової організації Earthsight є інспірованим і направлено на підрив економіки країни. Тому рішення Кабміну про масштабний аудит лісгоспу, засноване на ньому, був поспішним і не професійним.

Мораторій на експорт лісу-кругляка діє в Україні з 1 січня 2017 року. Проте, за 2017 рік вивезено понад 1 млн тонн паливної деревини, з яких близько 660 тис. тонн до країн ЄС.

Теги: Новини України Новини політики Олег Ляшко Радикальна партія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Повний огляд iOS 12: які зміни чекають на користувачів iPhone
сьогодні, 18:05 Повний огляд iOS 12: які зміни чекають на користувачів iPhone
Михайло Года 186
Чи знаєте ви правила дорожнього руху: тест для водіїв та пішоходів
сьогодні, 17:50 Чи знаєте ви правила дорожнього руху: тест для водіїв та пішоходів
Наших дітей давлять джипами і труять в санаторіях за нашої ж згоди
сьогодні, 17:02 Наших дітей давлять джипами і труять в санаторіях за нашої ж згоди
Блог Соцмережі
Підступні ігри "Опозиційного блоку": чому Порошенко підтримуватиме Бойка на виборах
сьогодні, 16:00 Підступні ігри "Опозиційного блоку": чому Порошенко підтримуватиме Бойка на виборах
Крістіна Бердинських
Почему украинцев убивают на дорогах – это проблема нации?
сьогодні, 15:02 Почему украинцев убивают на дорогах – это проблема нации?
Ілля Кенігштейн
Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
 15 лютого , 09:13
Скандал тижня у соцмережах: Вакарчук розділив українців
 9 квітня 2017 , 23:35
"Йде холодна війна": в ООН зробили тривожну заяву та назвали нових країн-гравців
 23 квітня , 10:00
В'ячеслав Соболєв особисто погоджував сплату податків в "ДНР", – свідчення бухгалтера (документ)
 2 лютого 2017 , 15:00
Яценюк: У першому кварталі очікуємо рішення Стокгольмського арбітражу в справі проти "Газрому"
 28 листопада 2016 , 20:34
Льовочкін, Ахметов та Медведчук: як олігархи поділили кандидатів у президенти
сьогодні , 18:52
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук