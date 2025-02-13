Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение военнослужащей и журналистки Анастасии Блищик в фейсбук.

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Что Блищик думает о новых контрактах для молодежи

Так, Блищик отмечает, что мотивация "новобранцев-миллионеров" закончится в тот момент, когда они попадут в подразделения и услышат реальные истории от тех, кто воюет с 2022-го, а то и с 2014-го. Речь идет о тех, кто без "плюшек" взялся за оружие и пошел воевать. Военная отмечает, что таких людей не надо было мотивировать – они сами приняли это решение.

Но вместо того, чтобы достойно ценить этих воинов, справедливо оплачивать их риски на поле боя и хотя бы вести с ними честный диалог, государство просто игнорирует их. Они есть, они тянут эту войну на себе, и система знает, что выхода у них просто нет,

– говорит Блищик.

По словам пресофицерки, лояльность нынешний военных воспринимается как должное, а потребности – игнорируются. Она отмечает, что должна быть справедливость для всех – независимо от возраста, пола или религии.

К слову, нардеп и член Комитета по нацбезопасности Александр Федиенко считает, что внедрение таких контрактов стало ответом на призывы партнеров по снижения мобилизационного возраста. "Поэтому вот Украина сейчас и предложит обществу такой вот мотивационный механизм", – заключает Федиенко.