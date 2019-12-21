Контракт о транзите газа: Кабмин опубликовал текст протокола встречи

Кабмин обнародовал протокол встречи представителей Евросоюза, Украины и России, а также "Оператора газотранспортной системы Украины", "Нафтогаза" и "Газпрома", на которой договорились о транзите российского газа в Европу. Заметим, что это еще не сам контракт о транзите газа: его планируют подписать позже.

Фото документа правительство опубликовало на своем сайте 21 декабря после брифинга министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля и исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

Узнайте о деталях предстоящего газового контракта между Украиной и Россией

Полный текст протокола встречи о транзите газа

Представители Европейского союза, Украины и Российской Федерации (далее – стороны) приветствуют достижение следующих договоренностей между заинтересованными компаниями Украины и Российской Федерации, которые обеспечивают с 1 января 2020 года продолжение транзита российского газа через территорию Украины:

1. С целью урегулирования юридических разногласий до 29 декабря 2019 года:

1.1 В "пакете" с выполнением договоренностей, предусмотренных пунктом 2.2, ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" подпишут и выполнят безотзывное соглашение об урегулировании, которое предусматривает:

выплату до 29.12.2019 года около 2,9 миллиарда долларов США с учетом пени в соответствии с решением Арбитражного института Торгово-промышленной палаты Стокгольма от декабря 2017 года, и февраля 2018;

в соответствии с решением Арбитражного института Торгово-промышленной палаты Стокгольма от декабря 2017 года, и февраля 2018; отзыв всех арбитражных и судебных исков друг против друга, относительно которых не принято окончательных решений, в том числе иски НАК "Нафтогаз Украины" на 12,2 миллиарда долларов США и на 1,33 миллиарда кубометров (без денежной оценки);

относительно которых не принято окончательных решений, в том числе иски НАК "Нафтогаз Украины" на 12,2 миллиарда долларов США и на 1,33 миллиарда кубометров (без денежной оценки); снятие арестов на имущество, активы и денежные средства ПАО "Газпром", а также отказ в будущем от всех возможных претензий и исков по контрактам на поставку и транзит газа от 19 января 2009 года;

1.2 До 29.12.2019 года ПАО "Газпром" и Украина заключат безотзывное мировое соглашение в рамках дела ПТС № 2019-10: "ПАО "Газпром" против Украины", рассматриваемого сейчас арбитражным судом в городе Женева, Швейцарская Конфедерация.

Такое мировое соглашение будет предусматривать, в том числе, прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к ПАО "Газпром", основанных на решении Антимонопольного Комитета Украины №18-р от 22.01.2016 года и соответствующем решении Хозяйственного суда города Киева от 05.12.2016 года (включая требования об уплате штрафа и пени)

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2. С целью продолжения бесперебойного транзита российского газа через территорию Украины:

2.1 ПАО "Газпром" подпишет соглашение с НАК "Нафтогаз Украины" (далее – компания-организатор) на организацию транспортировки газа через территорию Украины;

2.2 при выполнении договоренностей, предусмотренных пунктом 1, до 29.12.2019 года будет обеспечено следующее:

2.2.1 ПАО "Газпром" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" заключат межоператорское соглашение;

2.2.2 Компания-организатор и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" заключат транспортное соглашение (контракт на транзит газа). В течение 2020 года НКРЭКУ внесет необходимые изменения в типичный договор с целью приведения его в соответствие с транспортным соглашением между компанией-организатором и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", и стороны транспортного соглашения подпишут типичный договор без изменения существенных параметров договора (сроки, объемы транспортировки, тариф) без каких-либо штрафных санкций для сторон;

2.2.3 Компания-организатор обратится к ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" для бронирования мощностей ГТС Украины. При этом бронирование мощностей ГТС Украины за годы будет осуществляться в следующих объемах:

2020 – 65 миллиардов кубометров газа;

2021 – 40 миллиардов кубометров газа;

2022 – 40 миллиардов кубометров газа;

2023 – 40 миллиардов кубометров газа;

2024 – 40 миллиардов кубометров газа;

При условии, что к моменту бронирования НКРЭКУ будет установлен конкурентный тариф, который признается Компанией-организатором и соответствует уровню газотранспортных тарифов, применяемых в странах Западной и Центральной Европы.

Стороны по договору на транспортировку газа в дальнейшем намерены рассмотреть возможность продолжения сотрудничества по вопросам транзита газа в аналогичных условиях на последующие регуляторные периоды оператора ГТС Украины 2025-2034 года.

3. Стороны до 27 декабря 2019 года примут необходимые меры (создадут необходимые условия) для выполнения соответствующими компаниями вышеуказанных договоренностей, в том числе:

3.1 Европейская комиссия гарантирует и письменно подтверждает сертификацию ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" как нового оператора ГТС Украины в соответствии с нормами ЕС, а также соответствие законодательства Украины в сфере регулирования транспортировки газа требованиям ЕС;

3.2 Украинская сторона в срок до 29.12.19 будет принимать все необходимые меры (создаст все необходимые условия):

для заключения мировых соглашений с ПАО "Газпром", упомянутых в пунктах 1.1 и 1.2 настоящего протокола;

для принятия окончательного решения о сертификации нового оператора ГТС Украины и о выдаче лицензии ООО "Оператор газотранспортной системы Украины";

для гарантии юридической действительности решение НКРЭКУ о сроках бронирования мощностей в 2019 году

для возможности заключения нового транспортного соглашения в редакции, согласованного сторонами транспортного соглашения в соответствии с пунктом 2.2.2;

для обеспечения независимости национального регулятора, стабильности законодательного регулирования, надежной правовой защиты интересов заказчика услуг по транзиту, предсказуемости, прозрачности, экономической обоснованности и стабильности тарифообразования;

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3.3 Российская сторона примет необходимые меры (создаст необходимые условия) для выполнения ПАО "Газпромом" своих обязательств в соответствии с предусмотренным пунктом 1.1 соглашения о выплате по решению Арбитражного института Торгово-промышленной палаты Стокгольма от декабря 2017 года и февраля 2018 года.

4. При условии выполнения в полном объеме договоренностей, предусмотренных пунктами 1-3 настоящего протокола, стороны рассмотрят возможность поставок газа в Украину с учетом принципа формирования цены на базе цены европейского хаба (NCG) за исключением обоснованной скидки с учетом объемов таких поставок.