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      В Еврокомиссии прокомментировали договоренности между Украиной и Россией о транзите газа

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      Соглашение между Украиной и Россией о газе гарантирует теплые дома в Европе зимой – Еврокомиссия / AP

      Договоренность между Украиной и Россией о продолжении поставок российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему будет гарантировать теплые дома в ЕС этой зимой.

      Договоренность о транзите газа – сбалансированная и от нее "выиграла каждая из сторон", об этом сообщил представитель Еврокомиссии на переговорах о транзите газа Марош Шефчович.

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      "Мы посылаем мощный сигнал как потребителям, так и промышленности, четко демонстрируя, что ЕС гарантирует теплые дома, стабильные рынки и конкурентные цены", – сказал он.

      Шеврович отмечает, что "теперь есть политическая основа с ключевыми договоренностями, которые необходимы для того, чтобы продолжить путь к заключению долгосрочного контракта о транзите газа".

      Одновременно Европа доказывает свою солидарность с Украиной, а также свою поддержку в создании процветающего энергетического рынка,
      – сообщил Шефчович.

      Он также отметил, что после подписания нового договора Россия оставит за собой статус надежного поставщика газа, а Украина – надежного транзитера.

      Что известно о договоренности между Украиной и Россией относительно газа?

      • Переговоры между Украиной и Россией о продлении транзита газа завершились 20 декабря в Минске.
      • Там стороны продолжали говорить после встречи в Берлине, во время которой достигли принципиального согласия продолжать транзит газа через Украину.
      • Деталей сделки пока не называют, ведь стороны переговоров должны согласовать договоренность с правительствами, в столицах Киеве и Москве.
      • В офисе Президента отметили, что "стороны достигли окончательной договоренности с принципиальных позиций по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий".
      • СМИ сообщают, что Украина тр Россия договорились об условиях разрешения арбитражного спора в Стокгольме, а также относительно объемов и сроков транзита российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему.

      Ранее трехсторонние переговоры о транзите проходили преимущественно в здании Еврокомиссии в Брюсселе. Впоследствии следующие уже двусторонние переговоры о транзите прошли на уровне министров энергетики России и Украины в Вене.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Нафтогаз Газовый контракт Газовый конфликт Газпром Тарифы на газ Газ
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