В Еврокомиссии прокомментировали договоренности между Украиной и Россией о транзите газа

Договоренность между Украиной и Россией о продолжении поставок российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему будет гарантировать теплые дома в ЕС этой зимой.

Договоренность о транзите газа – сбалансированная и от нее "выиграла каждая из сторон", об этом сообщил представитель Еврокомиссии на переговорах о транзите газа Марош Шефчович.

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"Мы посылаем мощный сигнал как потребителям, так и промышленности, четко демонстрируя, что ЕС гарантирует теплые дома, стабильные рынки и конкурентные цены", – сказал он.

Шеврович отмечает, что "теперь есть политическая основа с ключевыми договоренностями, которые необходимы для того, чтобы продолжить путь к заключению долгосрочного контракта о транзите газа".

Одновременно Европа доказывает свою солидарность с Украиной, а также свою поддержку в создании процветающего энергетического рынка,

– сообщил Шефчович.

Он также отметил, что после подписания нового договора Россия оставит за собой статус надежного поставщика газа, а Украина – надежного транзитера.

Что известно о договоренности между Украиной и Россией относительно газа?

Переговоры между Украиной и Россией о продлении транзита газа завершились 20 декабря в Минске.

Там стороны продолжали говорить после встречи в Берлине, во время которой достигли принципиального согласия продолжать транзит газа через Украину.

Деталей сделки пока не называют, ведь стороны переговоров должны согласовать договоренность с правительствами, в столицах Киеве и Москве.

В офисе Президента отметили, что "стороны достигли окончательной договоренности с принципиальных позиций по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий".

СМИ сообщают, что Украина тр Россия договорились об условиях разрешения арбитражного спора в Стокгольме, а также относительно объемов и сроков транзита российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему.

Ранее трехсторонние переговоры о транзите проходили преимущественно в здании Еврокомиссии в Брюсселе. Впоследствии следующие уже двусторонние переговоры о транзите прошли на уровне министров энергетики России и Украины в Вене.